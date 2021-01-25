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POLİTİKA

Ebubekir Şahin yeniden RTÜK başkanı seçildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) başkanlığı için yapılan seçimde, 2 yıllık görev süresi biten Ebubekir Şahin, yeniden başkan seçildi. RTÜK Başkan Vekili ise Arif Fırtına oldu. Seçimin ardından konuşan Şahin, başkanlığının yeni döneminde de RTÜK’ün milli ve manevi değerleri özenle korumaya devam edeceğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Ebubekir Şahin
Ebubekir Şahin

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in 2 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle Üst Kurul’da Başkanlık ve Başkan Vekilliği seçimi yapıldı.

Yapılan oylama sonucunda RTÜK Başkanlığına bir kez daha Ebubekir Şahin seçildi. RTÜK Başkan Vekili ise Arif Fırtına oldu.

Ebubekir Şahin'den yeni dönem mesajı

Başkanlık seçiminin ardından konuşan RTÜK Başkanı Şahin, başkanlığının yeni döneminde de RTÜK’ün milli ve manevi değerleri özenle korumaya devam edeceğini belirterek "Yeni projelerle vatandaşlarımıza hizmet etmek için heyecanlıyız” dedi.

Arif Fırtına

RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin seçildi
GÜNDEM
RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin seçildi
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