Ebubekir Şahin yeniden RTÜK başkanı seçildi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in 2 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle Üst Kurul’da Başkanlık ve Başkan Vekilliği seçimi yapıldı.

Yapılan oylama sonucunda RTÜK Başkanlığına bir kez daha Ebubekir Şahin seçildi. RTÜK Başkan Vekili ise Arif Fırtına oldu.

Ebubekir Şahin'den yeni dönem mesajı

Başkanlık seçiminin ardından konuşan RTÜK Başkanı Şahin, başkanlığının yeni döneminde de RTÜK’ün milli ve manevi değerleri özenle korumaya devam edeceğini belirterek "Yeni projelerle vatandaşlarımıza hizmet etmek için heyecanlıyız” dedi.

Arif Fırtına