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POLİTİKA

Rum Bakan Kasoulides: Erdoğan iki AB ülkesini KKTC için ikna etti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki AB ülkesini KKTC'de "özel ofis" açmaya ikna ettiğini söyledi. Rum Bakan Kasoulides, bu iki ülkenin adını vermedi.

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Haber Merkezi Diğer
Rum Bakan Kasoulides: Erdoğan iki AB ülkesini KKTC için ikna etti
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides ve Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Avrupa Birliği (AB) Komitesi toplantısında, Türkiye ve son gelişmeler konusunda komite üyelerine bilgi verdi.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre Kasoulides, Türkiye'nin bu dönemde tüm ağırlığını KKTC'nin tanınmasına verdiğini ve iki AB üyesi ülkenin KKTC'de ofis açma ihtimalinin bulunduğunu belirterek, "Tanınmayı almayı başaramayacaklar ancak hedefleri bu" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yönde etkili çalışmalar yaptığını bazı AB ülkelerini, büyük olasılıkla da ikisini, KKTC'de özel hukuk temelinde çalışacak ofis açmaya ikna ettiğini dile getiren Kasoulides, Türkiye'yi her AB Konseyi toplantısında şikayet ettiklerini de söyledi.

RUSYA, KKTC'YE KONSOLOSLUKVARİ OFİS AÇIYOR

Haber 7'nin aktardığına göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 77. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, ülkeleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) tanımaya çağırmıştı.

Rusya'nın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) direkt uçuşların yakın bir zamanda başlatacağı ve Moskova'nın 2022'nin sonuna kadar Kuzey Lefkoşa'da konsolosluk işlevi görecek bir ofis açacağı ifade edilmişti.

  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ülkesinin gelecek yıl Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olacağını açıklamıştı.

Rum ve Yunan tarafı, KKTC ile ilgili bu adımlardan endişe duyuyor, Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yolunu açtığına inanıyor.

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