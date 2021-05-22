Rus Donanmasına ait "Ivan Antonov" İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz'e geçti

Rus Donanması’na ait 601 borda numaralı ’Ivan Antonov’ mayın tarama gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçti. Marmara Denizi’nden saat 7.30 sularında İstanbul Boğazı’na giriş yapan mayın tarama gemisinin, geçişi esnasında mürettebatın nizami bir şekilde güvertede durduğu görüldü.
Rus mayın tarama gemisine, boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.
Geçişini yaklaşık bir saatte tamamlayan Rus Donanmasına ait 601 borda numaralı “Ivan Antonov” Karadeniz’e doğru yol aldı.
GÜNDEM
Rus Donanmasına 'Admiral Makarov' gemisi Boğaz'dan geçti
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Kendi canlarını tehlikeye atan balıkçıları, gemi kaptanları uzun uzun korna çalarak uyarmak zorunda kalıyor. Devasa gemilerin balıkçı teknelerinin yanından geçişi, havadan görüntülendi.
İstanbul Boğazı, dünyanın en önemli ve tehlikeli su yolları arasında bulunuyor. Güçlü akıntı bulunan boğazdan her gün çok sayıda yük gemisi ve yakıt tankeri transit geçiş yapıyor. Gemi ve tankerlerin, boğaz geçisinde kılavuz kaptan alma zorunluluğu bulunuyor. Ancak İstanbul Boğazı'nın Marmara Denizi girişinde avlanan küçük balıkçı tekneleri, devasa gemiler için büyük risk oluşturuyor. Gemi kaptanları, bir arada avlanan balıkçı teknelerini uyarmak için uzun süre korna çalmak zorunda kalıyor.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ‘’2005 yılında itibaren 200 metre üzerinde geçiş yapan gemilerin toplam geçiş oranı 3 bin geçiş ile yüzde 5.5 iken, 2020 yılında bu 5 bin geçiş ile yüzde 13 mertebesine ulaşmış. Ayrıca bu 200 metre ve üzeri gemilerin yüzde 39’unun zehirli, tehlikeli, patlayıcı madde olduğu düşünülürse bunun çok büyük bir risk olduğunu görüyoruz. Tabi bu boyuttaki gemilerin boğazlardaki o sert dönüşleri tehlike, bu arada boğazlarımızdaki balıkçı gemileri, kent içi ulaşıma hizmet eden teknelerimiz, gemilerimiz üzerinde de büyük risk. Gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor dedi.
Dev gemilerle burun buruna: İstanbul Boğazı'nda tehlikeli balıkçılık
İstanbul Boğazı'nın girişinde avlanan küçük balıkçı tekneleri, ağır tonajlı gemiler için büyük tehlike oluşturuyor.
GÜNDEM
Yük gemisi İstanbul Boğazı'nda makine arızası yaptı
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Panama bayraklı Christos LXI adlı römorkör Romanya'nın Tulcea Limanı'ndan aldığı Atlantik X isimli platformu çekerek saat 07.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Atlantis X platformunun taşıdığı 4 katlı 3 adet blok apartmanı andırdı.
Römorkörün geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkör de eşlik etti.
Yaklaşık 2 saatte boğaz geçişini tamamlayan platform İtalya'nın Ancona Limanı'na gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.
İstanbul Boğazı'ndan 'apartman' geçti
Dört katlı apartmanı andıran 3 adet blok platform taşıyan Panama bayraklı Christos LXI adlı römorkör İstanbul Boğazı'ndan geçti. Platformun geçişine Kıyı Emniyeti kurtarma römorkörü de eşlik etti.