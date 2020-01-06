Gündem Rus savaş gemisi Kabataşa yanaşırken sürüklendi 186 metre uzunluğundaki gemi Moda açıklarına demirledi
İSTANBUL

Rus savaş gemisi Kabataş'a yanaşırken sürüklendi

Rus savaş gemisi Kabataş'a yanaşırken sürüklendi: 186 metre uzunluğundaki gemi Moda açıklarına demirledi

İstanbul Boğazı’ndan geçen Rus savaş gemisi ‘Mareşal Ustinov’ Kabataş açıklarında kıyıya sürüklendi. Kıyı emniyeti römorkörlerinin müdahale ettiği gemi, Moda açıklarına demirledi.

Haber Merkezi DHA İHA
Sürüklenen Rus gemisine kurtarma botu müdahale etti.
Sürüklenen Rus gemisine kurtarma botu müdahale etti.

Rus Donanmasının Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı füze gemisi 'Mareşal Ustinov' dün saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine 3 sahil güvenlik ve 2 deniz polisi botu eşlik etti.

Rus savaş gemisi Boğaz'da sürüklendi
OYNAT 00:59
Rus savaş gemisi Boğaz'da sürüklendi
İstanbul Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisi 'Mareşal Ustinov' Kabataş açıklarında kıyıya sürüklendi. Kıyı emniyeti römorkörlerinin müdahale ettiği gemi, Moda açıklarına demirledi. İstanbul Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı füze gemisi 'Mareşal Ustinov' henüz bilinmeyen bir nedenle Kabataş açıklarında arızalandı. Kıyıya doğru sürüklenen gemiye Kıyı Emniyeti'ne ait 4 kurtarma römorkörünün müdahale etti. Gemi, Kadıköy Moda açıklarına demirledi.

Yaklaşık 1 saatte Dolmabahçe açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü.


DHA

186 metre uzunluğundaki gemi yaklaşık 1,5 saatlik yolculuğunun ardından Moda açıklarına demirledi. Gemi bugün ise Kabataş'a yanaşırken sürüklendi. Sürüklenen gemiye kurtarma botu müdahale etti.

Rus savaş gemisi Kabataş'a yanaşırken sürüklendi
FOTOĞRAF 9
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Rus Donanmasının Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı füze gemisi 'Mareşal Ustinov' dün saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
Title
Geminin boğaz geçişine 3 sahil güvenlik ve 2 deniz polisi botu eşlik etti.
Title
Yaklaşık 1 saatte Dolmabahçe açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü.
Title
186 metre uzunluğundaki gemi yaklaşık 1,5 saatlik yolculuğunun ardından Moda açıklarına demirledi.
Title
Gemi bugün ise Kabataş'a yanaşırken sürüklendi.
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Rus savaş gemisi Kabataş'a yanaşırken sürüklendi
İstanbul Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisi 'Mareşal Ustinov' Kabataş açıklarında kıyıya sürüklendi. Kıyı emniyeti römorkörlerinin müdahale ettiği gemi, Moda açıklarına demirledi.
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