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Rusya'dan Fransa'ya uyarı: Ukrayna'ya asker gönderirlerse hedef haline gelirler

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün düzenlediği basın toplantısında “Eğer Fransızlar çatışma bölgesinde görünmek isterlerse ister istemez Rus ordusu için hedef haline gelir” dedi.

13:15 - 8/05/2024 Çarşamba
IHA
Mariya Zaharova
Mariya Zaharova
Fransa
Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron
, Şubat ayında yaptığı açıklamada, gelecekte Ukrayna'ya Fransız askerlerinin gönderilmesini göz ardı etmediklerini ifade etmiş ve tartışmaların da başlamasına neden olmuştu.

Rusya tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker göndermesi durumunda Fransız askerlerin Rus ordusu tarafından “meşru” hedef haline geleceği ifade edildi.


Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün düzenlediği basın toplantısında Macron'un bu ifadesine yönelik soruları yanıtladı. Zaharova gazetecilere yaptığı açıklamada, "Macron'un bu söylemi Rusya için bir tür 'stratejik belirsizlik' oluşturma arzusu” ifadesin kullandı. “Macron'u hayal kırıklığına uğratmak zorundayız” diyen Zaharova, “Eğer Fransızlar çatışma bölgesinde görünmek isterlerse ister istemez Rus ordusu için hedef haline gelir” ifadesini kullandı.



#Fransa
#Rusya
#Emmanuel Macron
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