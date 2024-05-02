Macron: Ukrayna'ya asker gönderebiliriz

İngiliz The Economist dergisine konuşan Macron, Ukrayna'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Macron ayrıca, Rusya'nın söz konusu durumu daha ileriye taşıması halinde Moldova, Romanya, Polonya, Litvanya ve diğer komşu ülkelerin güvenliği konusundaki endişelerini dile getirdi.
Rusya'yı “bölgesel istikrarı bozan bir güç” ve “Avrupalıların güvenliği için bir tehdit” şeklinde tanımlayan Fransa Cumhurbaşkanı, “Benim net bir stratejik hedefim var, Rusya Ukrayna'da kazanamaz. Eğer Rusya Ukrayna'da kazanırsa, Avrupa'da güvenlik kalmayacak." ifadelerini kullandı.