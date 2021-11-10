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POLİTİKA

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanımızla çok dostane güzel bir görüşme oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrası açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, "Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da farklı fikirleri belki taşıyoruz, ama çok dostane güzel bir görüşme oldu" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanımızla çok dostane güzel bir görüşme oldu
Temel Karamollaoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 2 saati aşan görüşme gerçekleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, görüşme sonrası partisinin genel merkezinde değerlendirmelerde bulundu.

"Temas etmediğimiz mesele kalmadı"

Görüşmeye dair bilgiler veren Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugüne randevu verdiler. 2 saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı." dedi.

"Dostane güzel bir görüşme oldu"

Karamollaoğlu, "Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da farklı fikirleri belki taşıyoruz ama çok dostane güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Teşekkür ediyorum ilginiz için" diye konuştu.

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