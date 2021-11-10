Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesi sona erdi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme 2 saat 20 dakika sürdü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan- Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu kabul etti. Basına kapalı görüşme, saat 15.00'te başladı.

2 saat 20 dakika süren görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme: Karamollaoğlu ile bir araya gelecek
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz görüşme: Karamollaoğlu ile bir araya gelecek

Sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu bir araya gelecek
GÜNDEM
Sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu bir araya gelecek

Hayal bile edemediğimiz konuma geldik

"Hayal bile edemediğimiz
konuma geldik"

​İki komşu bir olup iş kurdu.
Boluda kartpostallık görüntüler

Bolu'da kartpostallık görüntüler

​Vatandaşlar tablo gibi manzarayı yakalamak için birbirleriyle yarıştı
Silahlı drone sistemi Songar ihraç edilecek

​İstanbul'un göbeğinde samuray kılıcı ile cinayet.

MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Nazlı Taşpınar isimli terörist etkisiz hale getirildi.

​Sağlık Bakanı Koca'dan başhekimlere nöbet mektubu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.