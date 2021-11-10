Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Karamollaoğlu görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu kabul etti. Basına kapalı görüşme, saat 15.00'te başladı.
2 saat 20 dakika süren görüşme sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu kabul etti. Basına kapalı görüşme, saat 15.00'te başladı.
2 saat 20 dakika süren görüşme sona erdi.
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