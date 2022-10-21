Gündem Saadet Partisinde genel başkanlığa adaylığını açıklayan Mete Gündoğan adaylığını geri çektiğini duyurdu
POLİTİKA

Saadet Partisi'nde genel başkanlığa adaylığını açıklayan Mete Gündoğan adaylığını geri çektiğini duyurdu

Saadet Partisi'nde genel başkanlığa adaylığını açıklayan Mete Gündoğan, partinin 8'inci olağan büyük kongresi öncesi adaylığını geri çektiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gündoğan, "Bazı konularda farklı fikirlerimiz olsa da herhangi bir rahatsızlığa veya yanlış anlamaya fırsat vermemek ve yüksek ideallerimizi iç çekişmelere örselettirmemek için genel başkan adayı olma kararımı geri çekiyorum." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Saadet Partisinde genel başkanlığa adaylığını açıklayan Mete Gündoğan adaylığını geri çektiğini duyurdu
Saadet Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mete Gündoğan

Genel başkanlığa adaylığını açıklayan Saadet Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mete Gündoğan, adaylığını geri çektiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gündoğan, Yüksek İstişare Kurulu'nun toplantısına dikkat çekerek "Bazı konularda farklı fikirlerimiz olsa da herhangi bir rahatsızlığa veya yanlış anlamaya fırsat vermemek ve yüksek ideallerimizi iç çekişmelere örselettirmemek için genel başkan adayı olma kararımı geri çekiyorum." ifadesini kullandı.

Gündoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sn. Temel Karamollaoğlu başkanlığında toplanan Yüksek İstişare Kurulu (YİK), yaptığı uzun müzakerelerin neticesinde, bu kongrede Temel Karamollaoğlu beyin genel başkan adaylığında ittifak etmiştir.

"ADAY OLMA KARARIMI GERİ ÇEKİYORUM"

YİK'in bu açıklamasından sonra, teşkilatların her kademesinden ve camiamızın her kesiminden birçok arkadaşımızla istişareler yaptım. Neticede, bazı konularda farklı fikirlerimiz olsa da herhangi bir rahatsızlığa veya yanlış anlamaya fırsat vermemek ve yüksek ideallerimizi iç çekişmelere örselettirmemek için genel başkan adayı olma kararımı geri çekiyorum.

Camiamızda ve kamuoyunda oluşturduğum heyecandan dolayı memnunum. Kongrenin hayırlara ve Yeni Bir Dünya kurulumunun başlangıcına vesile olmasını dilerim. Selam, sevgi ve saygılarımla..."

KARAMOLLAOĞLU 'GERİ ÇEKİLECEK' DEMİŞTİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolaoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Mete Gündoğan'ın adaylık çekileceğini söylediğini açıklamıştı.

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