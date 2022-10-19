Gündem Saadet Partisinin 8inci Olağan Büyük Kongresi öncesi Milli Görüş Hareketinden İstanbul Sözleşmesi ve LGBT vurgulu çağrı İnancımızın gereği neyse onu yapalım
POLİTİKA

Saadet Partisi'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi öncesi Milli Görüş Hareketi'nden İstanbul Sözleşmesi ve LGBT vurgulu çağrı: İnancımızın gereği neyse onu yapalım

Saadet Partisi'nin 30 Ekim'de gerçekleştireceği 8'inci Olağan Büyük Kongresi öncesi Milli Görüş Hareketi tarafından '14-16 Ekim Haymana Mutabakatı' Sonuç Bildirgesi paylaşıldı. Milli Görüş Hareketi sosyal medya hesabından paylaşılan bildirgede, ilk hedefin 'Önce Ahlak ve Maneviyat' prensibi olduğu belirtilerek "İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar uygulamaya koyacağını, LGBTİ’ye karşı çıkmayı nefret suçu sayacağını, 4-6 yaş Kur’an kurslarının kapatılmasını talep edeceğini, AB uyum yasalarını ve normlarını uygulamaya devam edeceğini, AB üyelik sürecine hız vereceğini açık açık beyan edenlere de karşı duralım ve inancımızın gereği neyse onu yapalım." denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Saadet Partisinin 8inci Olağan Büyük Kongresi öncesi Milli Görüş Hareketinden İstanbul Sözleşmesi ve LGBT vurgulu çağrı: İnancımızın gereği neyse onu yapalım
Foto/arşiv

Saadet Partisi'nin 30 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleştireceği 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne sayılı günler kala Haymana'da önemli bir toplantı gerçekleştirildi. 14-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantının ardından Milli Görüş Hareketi tarafından '14-16 Ekim Haymana Mutabakatı' Sonuç Bildirgesi paylaşıldı.

"İLK HEDEFİMİZ FAİZSİZ BİR EKONOMİK MODEL"

Milli Görüş Hareketi sosyal medya hesabından paylaşılan bildirgede "Yaşanabilir bir Türkiye hedefimizin ilk adımı “Önce Ahlak ve Maneviyat” prensibini merkeze alan bir toplum yapısı inşa etmektir. Yeniden Büyük Türkiye hedefimizin ilk adımı, memleketimizi borç ve faiz batağından kurtarıp tam bağımsız hale getirecek olan “Faizsiz bir Ekonomik Modeli” hayata geçirmektir. Yeni bir Dünya hedefimizin en önemli adımı ise içeride İslam kardeşliği, dışarıda ise Ümmetimizin, Milletimizin birlik ve beraberliğine dayanan “İslam Birliği”ni kurmaktır. Bizi ve fedakâr kadrolarımızı takatimizin sonuna kadar çalışmaya sevk eden, bizi diğer parti ve hareketlerden ayıran temel nokta, inancımızın bir emri olarak gördüğümüz işte bu temel hedeflerimizdir." denildi.

LGBT VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VURGUSU

Bildirgenin devamında şu ifadeler dikkat çekti:

"Biz diyoruz ki; Bu zamana kadar faize, zinanın suç olmaktan çıkarılmasına, Siyonist İsrail’le dostluk kurulmasına, ABD ile stratejik ittifaka, AB uyum yasalarının uygulanmasına nasıl karşı durduysak, tüm bunlarla birlikte İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar uygulamaya koyacağını, LGBTİ’ye karşı çıkmayı nefret suçu sayacağını, 4-6 yaş Kur’an kurslarının kapatılmasını talep edeceğini, AB uyum yasalarını ve normlarını uygulamaya devam edeceğini, AB üyelik sürecine hız vereceğini açık açık beyan edenlere de karşı duralım ve inancımızın gereği neyse onu yapalım.

Yine biz istiyoruz ki; Siyonizm dünyayı yeni büyük bir savaşa doğru götürdüğünü ilan ederken, gıda ve enerji krizi, kıtlık, küresel ısınma ve yeni salgın hastalıklarla tüm insanlığı tehdit ederken, bölgemizde büyük silah yığınakları ve çatışma hazırlıkları yaparken, Milli Görüş hareketimiz tüm bu alanlara dair plan, strateji ve projelerle ümmete öncülük ve liderlik edecek bir pozisyon almalıdır."

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