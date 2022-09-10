Gündem Saatlerce metrobüs yolunda kalan İstanbullulardan İmamoğlu istifa sloganları
İSTANBUL

Saatlerce metrobüs yolunda kalan İstanbullulardan 'İmamoğlu istifa' sloganları

Avcılar’da meydana gelen metrobüs kazası nedeniyle saatlerce yürümek zorunda kalan vatandaşlar, "İmamoğlu istifa" sloganları attı.

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Haber Merkezi İHA
Saatlerce metrobüs yolunda kalan İstanbullulardan İmamoğlu istifa sloganları
​Saatlerce metrobüs yolunda kalan İstanbullulardan 'İmamoğlu istifa' sloganları.

Avcılar Şükrübey Metrobüs durağı yakınlarında saat 18.30 sıralarında iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 99 kişi yaralanmıştı.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri durmuş, vatandaşlar ise metrobüs güzergahında yürümüştü.

‘İmamoğlu istifa’ sloganları

Saatlerce metrobüs güzergahında yürüyen vatandaşlar, kazanın olduğu bölgeden ekiplerin E-5’te trafiği durdurmasının ardından yolun karşısına geçti.

Metrobüs güzergahında yürüyen bazı vatandaşların ‘İmamoğlu istifa’ sloganı attığı görüldü.

Saatlerce metrobüs yolunda kalan vatandaşlar “İmamoğlu istifa” sloganı attı
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Saatlerce metrobüs yolunda kalan vatandaşlar “İmamoğlu istifa” sloganı attı
Avcılar'da yaşanan metrobüs kazası nedeniyle saatlerce metrobüs güzergahında yürümek zorunda kalan vatandaşlar, 'İmamoğlu istifa' sloganı attı. Avcılar Şükrübey Metrobüs durağı yakınlarında saat 18.30 sıralarında iki metrobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 99 kişi yaralanmıştı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri durmuş, vatandaşlar ise metrobüs güzergahında yürümüştü. Saatlerce metrobüs güzergahında yürüyen vatandaşlar, kazanın olduğu bölgeden ekiplerin E-5'te trafiği durdurmasının ardından yolun karşısına geçti. Metrobüs güzergahında yürüyen bazı vatandaşların 'İmamoğlu istifa' sloganı attığı görüldü.

Avcılar'da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: 99 kişi yaralandı
GÜNDEM
Avcılar'da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: 99 kişi yaralandı

Güngören Belediyesi ekiplerinden metrobüs kazası sonrası yolda kalanlara: Nereye isterseniz oraya bırakacağız
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Güngören Belediyesi ekiplerinden metrobüs kazası sonrası yolda kalanlara: Nereye isterseniz oraya bırakacağız
İstanbul'da metrobüs kazası nedeniyle yolda kalan yolcuları, Güngören Belediyesi ekipleri gidecekleri yere kadar bıraktı. Vatandaşların “Üç durak gideceğiz” demesi üzerine belediye ekiplerinin “Nereye isterseniz oraya kadar yol boyu bırakacağız” cevabını vermesi kameralar yansıdı.

Metrobüs kazası nedeniyle yolda kalan yolcuları Beyoğlu Kağıthane ve Fatih Belediyesi araçları evlerine ulaştırdı
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Metrobüs kazası nedeniyle yolda kalan yolcuları Beyoğlu Kağıthane ve Fatih Belediyesi araçları evlerine ulaştırdı
İstanbul'un ana toplu taşıma hattı metrobüste meydana gelen kaza sonrası peş peşe iptal olan seferler nedeniyle binlerce yolcu duraklarda mahsur kaldı. Fatih, Kağıthane ve Beyoğlu Belediyesi'ne ait otobüsler E5 hattı boyunca yolda kalan yolcuları toplayarak evlerine ulaştırdı.

Avcılar'da kaza sonrası metrobüs yolunda insan seli
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Avcılar'da kaza sonrası metrobüs yolunda insan seli
Avcılar Şükrübey durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kazada 42 kişinin yaralandığını açıkladı. Öte yandan kaza sonrası kilometrelerce metrobüs kuyruğu oluşurken, vatandaşlar metrobüs yolunda yürüyerek ilerledi.
İmamoğlu istifa sloganları

'İmamoğlu istifa' sloganları

​Saatlerce metrobüs yolunda kalan İstanbullu çileden çıktı.
Anayasaya bağlılık sözü

Anayasaya bağlılık sözü

​Kral 3.Charles'tan ilk açıklama geldi.
Bakan Karaismailoğlundan metrobüs kazası açıklaması: Liyakatsız kadrolar gelince bunları yaşamaya başladık

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