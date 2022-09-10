​Saatlerce metrobüs yolunda kalan İstanbullulardan 'İmamoğlu istifa' sloganları.

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Pakistan’a yardım malzemesi taşıyan 4. İyilik Treni törenle uğurlandı

Pakistan’a yardım malzemesi taşıyan 4. İyilik Treni dün törenle uğurlandı. Ankara Garı’nın ‘İyilik Garı’ haline geldiğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ülkeye 50 bin çadır gönderilmesini planlandık. Şu ana kadar 20 bin çadır, 47 bin gıda ve temizlik malzemesi kolisi, 38 bin 800 battaniye gönderildi” dedi. 5. ‘İyilik Treni’ de salı günü Mersin’den yola çıkacak.