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ANKARA

Sağanak yağışlar altı ilde sele neden oldu

Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girerken, aşırı yağışlar sonrası beş ilden sel ve dolu haberleri geldi. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Şanlıurfa, Gaziantep ve Nevşehir'de etkili olan yağışlar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağanak yağışlar altı ilde sele neden oldu
Şereflikoçhisar'da yağmur sonrası E-90 karayolunu su bastı.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ve Haymana ilçelerinde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, akşam saatlerinde şiddetini artırarak devam etti. Şereflikoçhisar'da yağmur sonrası E-90 karayolunu su bastı. Haymana ilçesinde ise etkili olan dolu yağışı, zor anlar yaşattı.

Kırşehir'de dolu eşliğinde aralıklarla devam eden sağanak, bazı köylerde sele neden oldu. İl genelinde öğle saatlerinde başlayan yağış daha sonra doluya dönüştü.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde aşırı yağış, sele neden oldu. İlçenin turistik bölgesi olan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri yolunda su taşkınları nedeniyle bozulmalar meydana geldi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde de aniden bastıran yağış sele yol açtı. Yol ve caddeleri su kaplayan ilçede bazı işyerlerini su bastı.

Nevşehir'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, dere yatağına park edilen iki otomobil yağmur sularının yükselmesinin ardından iş makinesi ile kurtarıldı.

Gaziantep’te aniden bastıran ve kısa sürede etkili olan sağanak yağış ile dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezi ile ilçelerde etkili olan sağanak yağış ile dolu nedeniyle bazı sokaklar göle döndü.

Marmaray'da taraftar kavgası: Üç Trabzonsporluyu ölümüne dövdüler
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İstanbul'da akşam saatlerinde oynanan Trabzonspor-Altay maçından dönen bordo-mavili taraftarlar ile Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçeli taraftarlar, Marmaray'da karşılaşınca ortam gerildi.
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Söğütlüçeşme Marmaray istasyonunda Fenerbahçe taraftarları ile Trabzonspor taraftarları arasında yaşanan gerginlik, kavgaya dönüştü.
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Trende bulunan 3 Trabzonsporlu taraftar, Fenerbahçeli taraftarların tekmeli ve yumruklu saldırısına uğradı.
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Bazı Fenerbahçeli taraftarlar ortamı yatıştırmaya çalışsa bile başarılı olamadı.
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Trenden inen 3 Trabzonspor taraftarı, kendilerini güçlükle durağın sonuna atarak uzaklaştı. Kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Marmaray'da taraftar kavgası: Üç Trabzonsporluyu ölümüne dövdüler
Marmaray'da karşılaşan Fenerbahçe ve Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga çıktı. Fenerbahçeli taraftarların tekmeli ve yumruklu saldırısına uğrayan üç Trabzonsporlu taraftar kendilerini güçlükle durağın sonuna atarak uzaklaştı.

Balık tutma keyfi kabusa döndü: Bir genç hayatını kaybetti
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Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesinde bulunan marinada meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Furkan Çiftçi (23) ile Mine D. (23) isimi iki genç, akşam saatlerinde balık tutmak için marinaya gitti.
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Bu sırada alkol de aldıkları öğrenilen gençler, bir süre sonra denize düştü. Gençlerin denize düştüğünü fark eden bir balıkçı, Mine D. isimli genç kızı kurtardı.
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Furkan Çiftçi’yi göremeyen balıkçı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
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İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, denizden kurtarılan genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
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Ardından ambulansa alınan genç kız tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Bölgeye sevk edilen İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı balık adamlar, denizde kaybolan Furkan Çiftçi’yi bulabilmek için çalışma başlattı.
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Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından gencin cansız bedenine ulaşıldı. Çiftçi’nin cansız bedeni cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
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Öte yandan 2 gencin balık tutmak için geldikleri marinada, denize düşmeden saatler önce sosyal medya hesaplarından fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı.
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Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Balık tutmak için gittikleri marinada dehşeti yaşadılar Bir genç hayatını kaybetti
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Balık tutmak için gittikleri marinada dehşeti yaşadılar Bir genç hayatını kaybetti
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Balık tutmak için gittikleri marinada dehşeti yaşadılar Bir genç hayatını kaybetti
Balık tutma keyfi kabusa döndü: Bir genç hayatını kaybetti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde balık tutmak için marinaya giden iki alkollü genç denize düştü. Şahıslardan birisi kurtarılırken, diğerinin ise denizden cansız bedeni çıkarıldı.

Tunceli'de kız öğrenci yurdunda korkutan yangın: Yüzlerce öğrenci tahliye edildi
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Atatürk Mahallesi'nde 300 öğrencinin kaldığı 5 katlı Ehlibeyt Kız Öğrenci Yurdu'nun 2'nci katında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Emniyet ve jandarmaya ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da (TOMA) hazırda bekletilirken, 300 öğrenci, yurttan kısa sürede tahliye edildi.
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Dumandan etkilenen 4 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
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Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er de olay yerinde incelemelerde bulundu.
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Hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın 300 öğrenci tahliye edildi
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Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın 300 öğrenci tahliye edildi
Title
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın 300 öğrenci tahliye edildi
Title
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın 300 öğrenci tahliye edildi
Title
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın 300 öğrenci tahliye edildi
Title
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın 300 öğrenci tahliye edildi
Title
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın 300 öğrenci tahliye edildi
Title
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın 300 öğrenci tahliye edildi
Title
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın 300 öğrenci tahliye edildi
Title
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda yangın 300 öğrenci tahliye edildi
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda korkutan yangın: Yüzlerce öğrenci tahliye edildi
Tunceli'de kız öğrencilerin kaldığı yurdun 2'nci katında yangın çıktı. 300 öğrenci yangının ardından tahliye edilirken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.


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