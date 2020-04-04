Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte Türkiye'de koronavirüs tablosunu açıkladı: 76 hastamızı kaybettik, 302 kişi ise iyileşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında hayatını kaybeden kişi sayısını açıkladı. Twitter adresi üzerinden koronavirüsle ilgili son bilgileri açıklayan Bakan Koca, "Bugüne kadar yapılan 161.380 testin %12,18’i son 24 saat içinde gerçekleşti. İyileşen hasta sayımızda önemli artış oldu. Dün toplam 484 olan iyileşen hasta sayımız bugün 786’ya ulaştı. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım" dedi.

Son 24 saatte 3 bin 13 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 76 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka 23 bin 934'e, can kaybı 501'e ulaştı.

Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 302 artarak 786'ya yükseldi.