Gündem Seyahat İzin Belgesini kimler alabilecek Araçlarda kişi sayısı sınırı var mı
ANKARA

Seyahat İzin Belgesini kimler alabilecek? Araçlarda kişi sayısı sınırı var mı

Seyahat İzin Belgesini kimler alabilecek: Araçlarda kişi sayısı sınırı var mı

İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Hastaneden taburcu olanlar, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakını ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar, bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelen ve kalacak yeri olmayanlar, askerlik hizmetini tamamlayanlar, cezaevlerinden salıverilenlere seyahat izin belgesi verilecek. Ölüm nedeni koronavirüs olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Genelgede, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş ve çıkışların sınırlandırıldığı hatırlatıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte Türkiye'de koronavirüs tablosunu açıkladı: 76 hastamızı kaybettik, 302 kişi ise iyileşti
GÜNDEM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte Türkiye'de koronavirüs tablosunu açıkladı: 76 hastamızı kaybettik, 302 kişi ise iyileşti

Seyahat İzin Belgesini kimler alabilecek

Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı:

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar.

Ölüm nedeni koronavirüs olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar.

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.

Ceza infaz kurumlarından salıverilenler

Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar."

İzin belgesi özel araçlarda, yolcu sayısıyla sınırlı

Genelgeye göre, Seyahat İzin Belgesi isteyen kişiler, İçişleri Bakanlığına ait "Alo 199" hattı ile "İçişleri Bakanlığı E- Başvuru" sistemi üzerinden talepte bulunabilecekleri gibi valilik ve kaymakamlıklardaki Seyahat İzin Kurullarına doğrudan başvuru da yapabilecekler.

Seyahat İzin Belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecek. Seyahat İzin Belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacak.

Seyahat İzin Belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartıyla kullanılabilecek.

Evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen Seyahat İzin Belgeleri, kısıtlı şehirlerden giriş ve çıkışlar için de geçerli olacak.

Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için Valilikler tarafından, ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacak.

Kastamonu ve Aksaray'da birer köy daha karantinaya alındı
GÜNDEM
Kastamonu ve Aksaray'da birer köy daha karantinaya alındı

Stadyumda özel kıyafetlerle hazırlandılar: Ev ev dolaşacaklar
FOTOĞRAF 11
Title
Otobüslerle stattan ayrılan 250 kişi, bugün Etiler, Konuksever ve Dutlubahçe Mahallesi'nde maske dağıtımı yapacak.
Title
Ekipler içinde 3 yıkanabilir maske ve korona virüse karşı uyarı yazısının olduğu maske poşetlerini ilçede her haneye ulaştıracak. Evde olmayanların ise kapılarına maskeleri bırakıldı.
Title
Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar
Title
Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar
Title
Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar
Title
Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar
Title
Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar
Title
Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar
Title
Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar
Title
Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar
Title
Antalya'da 250 kişilik yıkanabilir maske dağıtım ordusu Stadyumda özel kıyafetlerle toplanan maske dağıtım ordusu başkanın talimatıyla hareket geçti. Ev ev dolaşıp 450 bin yıkanabilir maske dağıtacaklar
Stadyumda özel kıyafetlerle hazırlandılar: Ev ev dolaşacaklar
Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede 450 bin maske dağıtımı için adeta küçük bir ordu kurdu. 250 kişiden oluşan tam teçhizatlı ekip 450 bin yıkanabilir maskeyi ev ev dolaşıp dağıtmaya başladı.


Abone Ol Google News
İspanya iddiasını reddetti

İspanya iddiasını reddetti

​Bakan Çavuşoğlu mevkidaşına sordu.
Yetmiş altı hastamızı kaybettik

Yetmiş altı hastamızı kaybettik

Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
Türkiye geride bırakmadı

Türkiye geride bırakmadı

​Bilet parası bulamadıkları Gine'de Albayrak Grubu'nun gönderdiği uçakla döndüler.
İstisnalar açıklandı

İstisnalar açıklandı

​Kimlere seyahat izin belgesi verilecek belli oldu.
On beş bini geçti

On beş bini geçti

​Tablo giderek ağırlaşıyor.
WhatsApp grubu kurmuşlar

WhatsApp grubu kurmuşlar

​Rize'ye giriş yolu haritası ele geçirildi.
Takdirlik mücadele

Takdirlik mücadele

Tunceli'ye 'koronavirüs duvarı' örüldü
İspanya'da <br>OHAL uzadı

İspanya'da
OHAL uzadı

Ülkede toplam ölümlü vaka sayısı 12 bine yaklaştı.
Bir araçta bir kişi!

Bir araçta bir kişi!

Askerlik için gelenler İstanbul'a girebilecek mi?
Çaresizlik anları

Çaresizlik anları

Korona hastası yaşlı Fransız yoğun bakım yatağı bulunamayınca kaderine terk edildi.
'Pes' dedirten kurnazlık

'Pes' dedirten kurnazlık

​Kontrol noktalarına takılmamak için WhatsApp hattı kurmuşlar.
İlk paylaşımı yaptı

İlk paylaşımı yaptı

​Koronavirüse karşı insan hareketlerini izliyor.
Evde canı<br>sıkılıyormuş

Evde canı
sıkılıyormuş

​Sabah akşam yapılan uyarılara rağmen hala sahile gidenler var.
Bu geceye dikkat

Bu geceye dikkat

​İstanbul dahil 4 ili ciddi anlamda etkileyecek.
Tören olmasa da gitti

Tören olmasa da gitti

​MHP lideri Bahçeli, Türkeş'in mezarı başında dua etti.
Ateşle oynuyorlar!

Ateşle oynuyorlar!

​Dünya durdu, onlar maçlara devam ediyor.
ABD'de<br>'sıkışıklık endeksi'

ABD'de
'sıkışıklık endeksi'

​İstanbul'da koronavirüsün yayılma hızı hesaplanabilir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.