Gündem Sağlık Bakanı Koca İrandan gelen tüm yolcular sınır kapısında sağlık kontrolünden geçiriliyor
ANKARA ORTADOĞU

Sağlık Bakanı Koca: İran'dan gelen tüm yolcular sınır kapısında sağlık kontrolünden geçiriliyor

Sağlık Bakanı Koca basın mensuplarına koronavirüsü ile ilgili alınan önlemleri açıkladı. Bakan Koca, "Hastalığın özellikle Kum kenti ve çevresinde görüldüğünü ifade ettiler. Tahran ve bir iki eyalette daha benzer bir iki vakanın olduğunu ancak bu vakaların da Kum kenti temaslı olduğunu söylediler. Ancak bu vakaların da kaynağının Çin’e gidip gelenler nedeniyle olduğunu söylediler" dedi.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başlıkları;

Hastalığın komşumuz İran’da görülmesi önemli gelişme. Durumu çok yakından takip ediyoruz. İran makamlarıyla görüşmelerimizi gerçekleştirdik.

Ben de yarım saat kadar önce bizzat İran Sağlık Bakanı ile 1 saat telefonda görüştüm.

Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm imkanlarıyla İran halkının yanında olduğunu belirttik.

İran’da 18 vaka görüldüğünü, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söylediler.

Hastalığın özellikle Kum kenti ve çevresinde görüldüğünü ifade ettiler. Tahran ve bir iki eyalette daha benzer bir iki vakanın olduğunu ancak bu vakaların da Kum kenti temaslı olduğunu söylediler. Ancak bu vakaların da kaynağının Çin’e gidip gelenler nedeniyle olduğunu söylediler.

Kendilerine bu mücadelede her şekilde yardım edebileceğimizi söyledik.

Vuhan'dan getirilenleri taşladılar: 'Virüslüleri istemiyoruz' diyerek hastanelerin girişini barikatlarla kapattılar
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Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, 45'i Ukraynalı, 27'si yabancı uyruklu toplam 72 kişi Vuhan'dan uçakla Ukrayna'nın Harkov kentine getirildi.
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Söz konusu 72 kişinin havaalanından 7 otobüsle Poltava bölgesi Novie Sanjarı kentindeki bir sağlık merkezine nakledilişi sırasında bir grup Ukraynalı, otobüslerin şehre girişini engellemeye çalıştı.
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Koronavirüs salgınına yakalanacaklarından endişelendiklerini belirten protestocular, otobüsleri taşladı. Protestocular ile polis arasında arbede yaşandı.
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Olay yerine giden Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan arbedede 10 polisin yaralandığını belirterek, sağlık merkezinin etrafında sıkı güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.
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Ukrayna Sağlık Bakanı Zoriana Skaletska da Facebook hesabından yaptığı açıklamalarda, tahliye edilenlerin tedbir amacıyla iki hafta karantinada kalacağını, tahliye edilenlerle birlikte olacağını bildirdi.
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Tahliye sürecini Dünya Sağlık Örgütü standartlarına uygun şekilde yürüttüklerini vurgulayan Skaletska, Bu insanlar yurttaşlarımız, bize yabancı değiller. Aynı ülkede yaşıyoruz ve onların sağlık ve güvenliğine dikkat etmeliyiz. ifadesini kullandı.
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Çin'den gelen kişileri şehirlerinde istemeyen yüzlerce Ukraynalı, hastanelerin önünde barikat kurarak protesto etti.
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Lviv’in Vinniki kasabasında bir hastanenin önünde toplanan yüzlerce kişinin, lastikler ve tahtalarla barikat kurarak tepki gösterdikleri görüldü. Yerel basına konuşan bir Ukrayna vatandaşı, O kişileri buraya getirebilirler ve içlerinden biri virüs taşıyor olabilir. Hastane personelleri burada yaşıyor, marketlere girip çıkıyor, çocukları okula gidiyor. Çin’de doktorlar uzay elbiseleri giyiyor. Bizde ise hiçbir önlem yok diyerek endişesini dile getirdi.
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Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Vuhan’dan getirilen kişilerin karantinada tutulacağı yerde 30 polis ve 17 asker ile yoğun güvenlik önlemleri alınacağını açıkladı.
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Vuhan'dan getirilenleri taşladılar: 'Virüslüleri istemiyoruz' diyerek hastanelerin girişini barikatlarla kapattılar
Ukrayna'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çin'in Vuhan kentindeki Ukraynalıların ülkeye getirilişi protesto edildi. Getirilen 72 kişinin havaalanından 7 otobüsle Poltava bölgesi Novie Sanjarı kentindeki bir sağlık merkezine nakledilişi sırasında bir grup Ukraynalı, otobüslerin şehre girişini engellemeye çalıştı. Koronavirüs salgınına yakalanacaklarından endişelendiklerini belirten protestocular, otobüsleri taşladı. Protestocular ile polis arasında arbede yaşandı. Çin'den gelen kişileri şehirlerinde istemeyen yüzlerce Ukraynalı, hastanelerin önünde barikat kurarak protesto etti.

İran ile Sınır kapılarımızda tedbirlerimizi daha da genişleterek aldığımızı ifade ettim.

Dün geceden itibaren İran’dan gelen bütün yolculara pasaport kontrolünden önce personelimizi yolcuları sağlık kontrolünden geçirmeye başladı.

Hastalık belirtisi olan yolcuları sınırdan içeri almamaya başladık.

Ağrı sınır kapısında benzer bir vakayı dün içeri almamış olduk. Adres ve iletişim bilgileri olmayanları da içeri almamayı son 14 günde kum kentine uğramış kişileri de bu süreçte içeri almayı düşünmediğimizi ifade ettik.

Pazar akşamı itibariyle hem kara hem hava yoluyla gelen yolculardan sağlıklı olduklarını belirten bir belge talebimiz olacak.

Bütün bunlara rağmen sağlık ekibimiz herkesi sağlık kontrolünden geçirerek uygulamamıza devam etmiş olacağız.

Umutsuz Vuhanlılar paralarını uçak yapıp camdan uçuruyor
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Umutsuz Vuhanlılar paralarını uçak yapıp camdan uçuruyor
Korona virüsü nedeniyle karantina altındaki Çin'in Vuhan kentinde insanlar hapsoldukları evlerden paralarını camdan saçmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan videoda evden çıkamadıkları için para harcayamayan halk, paralarını uçak yapıp camdan fırlatmaya başladı.

Bakan sosyal medya hesabından paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile İran'da yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, "İran Sağlık Bakanı Sayın Said Nemeki ile ülkelerinde yaşanan Kovid-19 vakasıyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İki ülke arasında alınması gereken tedbirleri acilen hayata geçireceğimizi karşılıklı olarak teyit ettik. Komşumuzun bu hadiseye karşı her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

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