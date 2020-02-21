Koronavirüs durdurulamıyor: İki ülkede daha görüldü

Çin'den dünyaya yayılan koronovirüsün görüldüğü ülkelere bir yenisi daha eklendi. İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 virüsü nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan "Diamond Princess" yolcu gemisinden tahliyelerine izin verilen 11 İsrail vatandaşının özel uçakla ülkeye getirildiği belirtildi.

Japonya'daki geminden gelen yolcuda görüldü

Söz konusu İsraillilerin başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesindeki bir hastanede karantina altına alındığı ifade edildi.Yapılan testler sonucu ülkeye getirilenler arasından bir kişide Kovid-19 virüsünün tespit edildiği aktarıldı. Bakanlığın duyurusuyla İsrail'de ilk Kovid-19 vakası kayıtlara geçti.

DÜNYA Yolcu gemisine koronavirüs karantinası

Diamond Princess yolcu gemisinde bulunan 15 İsrailliden 4'ünde Kovid-19 tespit edilmiş ve bu kişiler Japonya'da tedavi altına alınmıştı. 4 İsraillinin tedavisine Japonya'da devam ediliyor.

Gemi iki hafta karantinada kalmıştı

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda Kovid-19'a rastlanmasının ardından 4 Şubat'ta karantinaya alınmıştı.

DÜNYA Hastalık nüksediyor: Çin'de tedavisi tamamlanan hastada yeniden koronavirüs görüldü

İran'dan gelen yolcuda tespit edildi

Korkutan virüsün en son durağı Lübnan oldu. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Kadının Beyrut’ta bulunan Refik Hariri Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.