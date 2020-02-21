Dünya Koronavirüs durdurulamıyor İki ülkede daha görüldü
ORTADOĞU

Koronavirüs durdurulamıyor: İki ülkede daha görüldü

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan koronavirüsü, şimdi de İsrail ve Lübnan'a sıçradı. İki ülkede de ilk kez virüs tespit edildi.

Haber Merkezi AA

Çin'den dünyaya yayılan koronovirüsün görüldüğü ülkelere bir yenisi daha eklendi. İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 virüsü nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan "Diamond Princess" yolcu gemisinden tahliyelerine izin verilen 11 İsrail vatandaşının özel uçakla ülkeye getirildiği belirtildi.

Japonya'daki geminden gelen yolcuda görüldü

Söz konusu İsraillilerin başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan bölgesindeki bir hastanede karantina altına alındığı ifade edildi.Yapılan testler sonucu ülkeye getirilenler arasından bir kişide Kovid-19 virüsünün tespit edildiği aktarıldı. Bakanlığın duyurusuyla İsrail'de ilk Kovid-19 vakası kayıtlara geçti.

Yolcu gemisine koronavirüs karantinası
DÜNYA
Yolcu gemisine koronavirüs karantinası
Diamond Princess yolcu gemisinde bulunan 15 İsrailliden 4'ünde Kovid-19 tespit edilmiş ve bu kişiler Japonya'da tedavi altına alınmıştı. 4 İsraillinin tedavisine Japonya'da devam ediliyor.

Gemi iki hafta karantinada kalmıştı

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'na yanaşan yolcu gemisi, daha önce gemide seyahat eden Hong Konglu bir yolcuda Kovid-19'a rastlanmasının ardından 4 Şubat'ta karantinaya alınmıştı.

Hastalık nüksediyor: Çin'de tedavisi tamamlanan hastada yeniden koronavirüs görüldü
DÜNYA
Hastalık nüksediyor: Çin'de tedavisi tamamlanan hastada yeniden koronavirüs görüldü

İran'dan gelen yolcuda tespit edildi

Korkutan virüsün en son durağı Lübnan oldu. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, İran'dan gelen bir yolcuda yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Kadının Beyrut’ta bulunan Refik Hariri Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.

Hastalığınİranda görülmesi önemli bir gelişme

Hastalığın
İran'da görülmesi önemli bir gelişme

​Sağlık Bakanı Koca, İran'da yayılan koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Ceren Damar davasında karar

Ceren Damar davasında karar

İsmail Hikmet, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Tavrımızı belirleyecek

Tavrımızı belirleyecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile kritik görüşme öncesi açıklamalar.
Tüm darbeleri masonlar planladı

Tüm darbeleri masonlar planladı

​Türkiye'nin yabancılara peşkeş çekilmesinin ardında Masonlar var.
Sınırda kritik inceleme

Sınırda kritik inceleme

​Bakan Akar ve komuta kademesi Suriye sınırında.
Başörtülü kızlara saldıran kadına hapis

Başörtülü kızlara saldıran kadına hapis

​Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın hakkında karar verildi.

Bir kilo dahi<br>gönderemiyorlar

Bir kilo dahi
gönderemiyorlar

​Koronavirüs doğaltaş sektörünü de vurdu.

8/24 mesai dönemi

8/24 mesai dönemi

​Polislere yeni haklar verildi.
Erdoğan, Merkel ve Macron'la görüştü

Erdoğan, Merkel ve Macron'la görüştü

Almanya'daki ırkçı ve İslam karşıtlığı saldırıları lanetledi.
Bakanlık<br>harekete geçti

Bakanlık
harekete geçti

​Atakan Kayalar için sağduyu çağrısı.
Parasını unutan<br>1 milyon kişiye çağrı

Parasını unutan
1 milyon kişiye çağrı

​15 Haziran'a kadar alınmayanlar fona devredilecek.
ABD Irak'ı terk ederse DEAŞ gelir

ABD Irak'ı terk ederse DEAŞ gelir

Barzani: ABD'nin Irak'tan çekilmesine karşıyım.
Hastalık nüksediyor

Hastalık nüksediyor

Tedavisi tamamlanan hastada yeniden koronavirüs görüldü.
2 kişi daha<br>itirafçı oldu

2 kişi daha
itirafçı oldu

Rize Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili önemli gelişme.
İstanbul için düğmeye basıldı

İstanbul için düğmeye basıldı

​Çevre Bakanı Kurum, Fatih'teki 'surlar' ile ilgili de bilgi verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.