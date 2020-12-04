Sağlık Bakanlığı yüzü yanan Dilara için devreye girdi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 6 aylıkken evlerinde çıkan yangın sonucu yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Dilara Şencan'a, Sağlık Bakanlığı sahip çıktı. Dilara’yı Akdeniz Üniversitesi’nde Prof. Dr. Ömer Özkan tedavi edecek.

Haber Merkezi 04 Aralık 2020, 15:23 Son Güncelleme: 04 Aralık 2020, 15:32 DHA