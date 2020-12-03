Çıkan yangında bebekken yüzü yanan 5 yaşındaki Dilara ameliyat olmak için yardım bekliyor Kocaeli'nde bebekken evlerinde çıkan yangında vücudu ve yüzü yanan 5 yaşındaki Dilara Şencan'ın ailesi, çocuklarının ameliyat olmasını istiyor. Anne Altın Şencan, "Elimizden geleni yapıyoruz ama ameliyat olması lazım. Kızımı parka kimsenin olmadığı zaman götürüyorum. Kızım içine kapandı. Bir anne olarak bu durumdan kurtulmasını istiyorum" dedi.

Haber Merkezi 03 Aralık 2020, 15:30 Son Güncelleme: 03 Aralık 2020, 16:02 AA