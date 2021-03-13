Gündem Sağlıkta şiddet yasa tasarısına yalnızca 7 vekilin destek verdiği CHPden sağlıkçılar için pul bastırma kararı
POLİTİKA

'Sağlıkta şiddet' yasa tasarısına yalnızca 7 vekilin destek verdiği CHP'den sağlıkçılar için pul bastırma kararı

Cumhuriyet Halk Partisi, Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden sağlıkçılar için 'hatıra pulu' bastırdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, hazırladıkları pulların, yaşam döngüsünü vurgulayan 'hayat ağacını' ve 'fedakarlığı' ifade ettiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybeden sağlık ordusunun her bir neferi için ailelerine gönderilmek üzere mektup kaleme aldığını söyledi.

  • Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen İlgezdi, "Ne yapsak haklarını ödeyemeyiz. İyi ki varlar. Bu inançtan hareketle Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu kutsal mücadelede hayatını kaybeden sağlık ordumuzun her bir neferi için ailelerine gönderilmek üzere bir mektup kaleme aldı" dedi.

Pullar hayat ağacını ve fedakarlığı temsil ediyor

Hayatını kaybeden sağlık çalışanları için pullar da hazırladıklarını söyleyen İlgezdi, "Biz de Halkla İlişkiler, Kültür ve Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı olarak kaybettiğimiz evlatlarımızın aziz hatırasını gelecek nesillere aktarmak için 'hatıra pulları' hazırladık. Sayın Genel Başkanımızın mektubunda ifade ettiği üzere hazırlanan pullar, yaşam döngüsünü vurgulayan 'hayat ağacını' ve 'fedakarlığı' ifade etmektedir" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi yasa teklifi Meclis'te
GÜNDEM
Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi yasa teklifi Meclis'te

Menfaat kavgası
GÜNDEM
Menfaat kavgası
Abone Ol Google News
Aslan hata yapmadı

Aslan hata yapmadı

​Galatasaray 2 hafta aradan sonra galibiyet aldı.
Ankara Valisi Şahin korkuttu

Ankara Valisi Şahin korkuttu

​İstanbul yolunda rahatsızlanınca Sakarya'da hastaneye kaldırıldı.
İzmirde geniş çaplı HES kodu dönemi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.