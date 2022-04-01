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Gündem Sahile inen yamaç paraşütçüsü plajda yürüyen kadına çarptı
ANTALYA

Sahile inen yamaç paraşütçüsü plajda yürüyen kadına çarptı

Alanya’nın dünyaca ünlü plajı Kleopatra’da dün, paraşüt kazası yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yamaç paraşütüyle sahile inen bir kişi, o sırada sahilde yürümekte olan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden yaralı kadına çevredeki insanlar yardım etti. Çarpma anı cep telefonu kamerasına anbean kaydedilirken sert iniş yaptığı gerekçesiyle paraşütçüye vatandaşlar tarafından tepki gösterildi.

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Haber Merkezi İHA
Sahile inen yamaç paraşütçüsü plajda yürüyen kadına çarptı
Olay anı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde sahile inen yamaç paraşütçüsü, bir kadının üzerine düştü. Olayda kadın yaralanırken, paraşütçünün çarpa anı cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Sert iniş yaptığı için tepki gösterdiler

Alanya’nın dünyaca ünlü plajı Kleopatra’da dün, paraşüt kazası yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yamaç paraşütüyle sahile inen bir kişi, o sırada sahilde yürümekte olan bir kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen kadın için çevredekiler yardıma koştu. Çarpma anı cep telefonu kamerasına anbean kaydedilirken, sahildeki bazı kişiler ise paraşütçüye tepki gösterdi.

Antalya'da yamaç paraşütçüsü sahilde yürüyen kadının üzerine düştü
OYNAT 00:42
Antalya'da yamaç paraşütçüsü sahilde yürüyen kadının üzerine düştü
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahile inen yamaç paraşütçüsü, bir kadının üzerine düştü. Olayda kadın yaralanırken, paraşütçünün çarpma anı cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.


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