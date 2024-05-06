İç ve dış piyasayı etkileyen altın kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Altın fiyatlarını anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 6 Mayıs Pazartesi 2024 altın fiyatları....

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 393 liradan yaparken; 6 Mayıs Pazartesi günü 2 bin 395 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 913 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 917 TL'den alıcı buluyor.