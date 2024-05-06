İç ve dış piyasayı etkileyen altın kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Altın fiyatlarını anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 6 Mayıs Pazartesi 2024 altın fiyatları....
Altın fiyatları ne kadar? 6 Mayıs 2024 güncel altın kuru
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 393 liradan yaparken; 6 Mayıs Pazartesi günü 2 bin 395 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 913 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 917 TL'den alıcı buluyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.398,11
Gram altın satış: 2.398,62
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.947,00
Çeyrek altın satış: 4.006,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.918,00
Yarım altın satış: 8.012,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.764,00
Tam altın satış: 15.950,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.115,00
Cumhuriyet altını satış: 16.358,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.189,00
Ata altın satış: 16.378,00