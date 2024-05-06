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Altında düşüş seyri tersine döndü! Gram altın ne kadar, bugün çeyrek altın kaç TL? 6 Mayıs 2024 altın fiyatları

Canlı altın fiyatları, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 6 Mayıs alım satım yapmayı düşünenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL" sorularına yanıt aramaya başladı. Altın düşüyor mu, yükselecek mi? Bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 6 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları...

10:18 - 6/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:01 - 6/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Altın fiyatları
Altın fiyatları

İç ve dış piyasayı etkileyen altın kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Altın fiyatlarını anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 6 Mayıs Pazartesi 2024 altın fiyatları....

Altın fiyatları ne kadar? 6 Mayıs 2024 güncel altın kuru

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 393 liradan yaparken; 6 Mayıs Pazartesi günü 2 bin 395 TL'ye yükseldi. Bir önceki kapanışı 3 bin 913 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 917 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.398,11

Gram altın satış: 2.398,62

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 3.947,00

Çeyrek altın satış: 4.006,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 7.918,00

Yarım altın satış: 8.012,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 15.764,00

Tam altın satış: 15.950,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 16.115,00

Cumhuriyet altını satış: 16.358,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 16.189,00

Ata altın satış: 16.378,00



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