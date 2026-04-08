Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şerif telefonda görüştü: Gündem İran'daki ateşkes

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İran’daki ateşkes süreci ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif’e ateşkes sürecindeki rolleri ve katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki haftalık barış sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye’nin kalıcı barış ve istikrar için katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ateşkes sürecine sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Şahbaz Şerif: Erdoğan'a minnettarım

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini sosyal medyadan paylaştı.

Şerif, Erdoğan’dan aldığı görüşme için “sıcak ve en içten” ifadelerini kullanarak teşekkürlerini iletti. Pakistan’ın bölgede kalıcı barış sağlama amacıyla yürüttüğü mütevazı ve samimi çabalarına verdiği destek ve teşvik sözleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettar olduğunu belirtti.

Başbakan Şerif, ortak hedef olan bölgede kalıcı barış için Türkiye başta olmak üzere dostlar ve ortaklarla birlikte yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.







