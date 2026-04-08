Cumhurbaşkanı Erdoğan ateşkes konusunda Trump'ı uyardı: Süreç kundaklanmamalı

18:008/04/2026, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump, İran ateşkesini ele aldı. (Foto: Arşiv)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la görüşüp İran ateşkesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tüm dünya için oldukça zorlu geçen 40 günün ardından aralanan 'iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı bir barış anlaşması için çok iyi değerlendirilmesi' vurgusu yapan Erdoğan, 'sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi' gerektiğini ifade etti.

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da saat 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

"Ateşkes kalıcı barış için değerlendirilmeli"

Gelişmeler sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile ateşkesi görüştü.

ABD ile İran arasındaki ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, tüm dünya için oldukça zorlu ve sıkıntılı geçen 40 günün ardından aralanan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı bir barış anlaşması için çok iyi değerlendirilmesi ve sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti.

"Türkiye’nin desteği artarak sürecek"

Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığından yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede liderler, dün gece itibarıyla İran bağlamında ilan edilen ateşkes başta olmak üzere, bölgemizdeki güncel gelişmeleri ele aldı.

Ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımız, tüm dünya için oldukça zorlu ve sıkıntılı geçen 40 günün ardından aralanan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı bir barış anlaşması için çok iyi değerlendirilmesi ve sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle birlikte yürütülen çözüm çabalarına, Türkiye’nin desteğinin artarak süreceğini vurguladı."

