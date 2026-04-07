Pakistan'ın ateşkes çağrısı karşılık buldu: ABD ile İran geçici de olsa anlaştı

Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bugüne kadar görülmemiş bir saldırı olacağını belirttiği planıyla ilgili "Saat 20.00'de o iş olacak." demişti.

"İran medeniyeti yok olacak" tehdidi

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Trump, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." yorumunu yapmıştı.

Pakistan'dan ateşkes çağrısı

Pakistan’ın Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’a yönelik saldırıyı ertelemesi talebinde bulundu.

Şerif, " Orta Doğu’daki süregelen savaşın barışçıl yollarla çözümüne yönelik diplomatik çabalar, yakın gelecekte somut sonuçlar doğurabilecek bir potansiyelle kararlı, güçlü ve etkin bir seyir izlemektedir. Diplomasinin devam edebilmesi için Başkan Trump’tan son tarihi iki hafta uzatmasını içtenlikle talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

İran’ın da bu süre zarfında Hürmüz Boğazı’nı geçişleri açması talebinde bulunan Şerif, "Pakistan, İranlı kardeşlerden iyi niyet göstergesi olarak Hürmüz Boğazı’nı iki haftalık bir süre için açmalarını samimiyetle rica etmektedir" diye konuştu.

İki tarafta onayladı

El Cezire, Tahran yönetiminin teklife olumlu yaklaştığını duyurdu.

Trum ise 'Hürmüz Boğazı'nın derhal açılması şartıyla teklifi kabul ettiğini duyurdu.

Tehditler savuran Trump melek kesildi: 'İran ile uzun vadeli barış' vurgusu

Trump ateşkese ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

" İran’a yönelik bombardıman ve saldırıları iki haftalık bir süre için durdurmayı kabul ediyorum.

Bu çift taraflı bir ATEŞKES olacak. Bunun nedeni, askeri hedeflerimizin tamamına ulaşmış ve hatta aşmış olmamız ve İran ile uzun vadeli BARIŞ ile Orta Doğu’da BARIŞ konusunda kesin bir anlaşmada oldukça ileri bir noktaya gelmiş olmamızdır.

İran’dan 10 maddelik bir teklif aldık ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğuna inanıyoruz.

Geçmişteki anlaşmazlık konularının neredeyse tamamı ABD ile İran arasında çözüme kavuştu, ancak iki haftalık süre anlaşmanın nihai hale getirilmesine ve tamamlanmasına imkân tanıyacak.

Amerika Birleşik Devletleri adına, Başkan olarak ve aynı zamanda Orta Doğu ülkelerini temsilen, bu uzun vadeli sorunun çözüme çok yakın olmasından onur duyuyorum ."

CNN: İsrail de saldırmayacak

Trump'ın açıklaması sonrası CNN'e konuşan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, "İsrail, müzakereler sürerken bombardımanlarını durduracak." açıklamasını yaptı.

Trump'tan yine çelişkili ifadeler

Trump'ın paylaşımında İran’dan “İran İslam Cumhuriyeti” olarak bahsetmesi de dikkat çekti. ABD Başkanı günlerdir, İran'daki rejimi devirdiğini iddia ediyordu.

İran: ABD ve İsrail diz çöktü

Tahran yönetimi, karar sonrası 10 maddelik teklifin de detaylarını duyurup 'ABD ile İsrail'in diz çöktüğünü' açıkladı.

İranlı yetkililere göre; ABD, İran’a karşı saldırmazlık taahhüdünde bulunmayı, Hürmüz Boğazı üzerindeki İran kontrolünün devamını kabul etmeyi ve İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine izin verilmesini kabul etti. Açıklamada ayrıca İran’a yönelik tüm birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması konusunda da uzlaşı sağlandığı öne sürüldü.

İran tarafı, bunun yanı sıra İran’a ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ile ilgili kurul kararlarının sona erdirilmesinin de kabul edildiğini iddia etti. Tahran ayrıca ABD’nin İran’a tazminat ödemesi ve ABD muharip güçlerinin bölgeden çekilmesi yönünde de mutabakat sağlandığını savundu.

Açıklamada, Lübnan’da Hizbullah’a karşı yürütülenler de dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesinin de anlaşmanın başlıkları arasında yer aldığı ifade edildi.

Bakan Fidan da devrede

Aynı dakikalarda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın sona erdirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik çabalar çerçevesinde Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Saat 03.00'e kadar vakit verilmişti

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.

İran tehditleri sürdürüyor

İran ordusu, ateşkes söylentilerinin gölgesinde, "ABD ve müttefiklerinin altyapısına, onları yıllarca bölgenin petrol ve doğal gazından mahrum bırakacak bir darbe vuracağız ve bölgeyi terk etmek zorunda kalacaklar" şeklinde dikkat çeken bir çıkış yaptı.





Trump'ın İran kararını duyurduğu sırada İsrail, İran'dan kendilerine yönelik füze saldırıları başlatıldığını açıkladı.





