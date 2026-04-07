Pakistan'ın ateşkes çağrısı karşılık buldu: ABD ile İran geçici de olsa anlaştı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İran ile ABD'ye çağrı yaparak '2 haftalık ateşkes' ricasında bulundu. "Trump'tan süreyi 2 hafta uzatmasını rica ediyorum" diyen Şerif, "İranlı kardeşlerimiz de bu sürede Hürmüz'ü açmalı" diye konuştu. Hem Tahran yönetimi hem de ABD Başkanı Trump, bu teklife olumlu geri dönüş yaptı.
Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, İran'a yönelik bugüne kadar görülmemiş bir saldırı olacağını belirttiği planıyla ilgili "Saat 20.00'de o iş olacak." demişti.
"İran medeniyeti yok olacak" tehdidi
Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Trump, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." yorumunu yapmıştı.
Pakistan'dan ateşkes çağrısı
Pakistan’ın Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’a yönelik saldırıyı ertelemesi talebinde bulundu.
İki tarafta onayladı
CNN: İsrail de saldırmayacak
Trump'ın açıklaması sonrası CNN'e konuşan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, "İsrail, müzakereler sürerken bombardımanlarını durduracak." açıklamasını yaptı.
Trump'tan yine çelişkili ifadeler
Trump'ın paylaşımında İran’dan “İran İslam Cumhuriyeti” olarak bahsetmesi de dikkat çekti. ABD Başkanı günlerdir, İran'daki rejimi devirdiğini iddia ediyordu.
İran: ABD ve İsrail diz çöktü
Tahran yönetimi, karar sonrası 10 maddelik teklifin de detaylarını duyurup 'ABD ile İsrail'in diz çöktüğünü' açıkladı.
İranlı yetkililere göre; ABD, İran’a karşı saldırmazlık taahhüdünde bulunmayı, Hürmüz Boğazı üzerindeki İran kontrolünün devamını kabul etmeyi ve İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine izin verilmesini kabul etti. Açıklamada ayrıca İran’a yönelik tüm birincil ve ikincil yaptırımların kaldırılması konusunda da uzlaşı sağlandığı öne sürüldü.
İran tarafı, bunun yanı sıra İran’a ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ile ilgili kurul kararlarının sona erdirilmesinin de kabul edildiğini iddia etti. Tahran ayrıca ABD’nin İran’a tazminat ödemesi ve ABD muharip güçlerinin bölgeden çekilmesi yönünde de mutabakat sağlandığını savundu.
Açıklamada, Lübnan’da Hizbullah’a karşı yürütülenler de dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesinin de anlaşmanın başlıkları arasında yer aldığı ifade edildi.
Bakan Fidan da devrede
Aynı dakikalarda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın sona erdirilmesi amacıyla yürütülen diplomatik çabalar çerçevesinde Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi yaptı.
Saat 03.00'e kadar vakit verilmişti
Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden Trump, 5 Nisan'daki sosyal medya paylaşımında, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.