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Gündem Sahur vakti 50 bin liralık motosiklet hırsızlığı Sahibi kovaladı ama yakalayamadı
İSTANBUL

Sahur vakti 50 bin liralık motosiklet hırsızlığı: Sahibi kovaladı ama yakalayamadı

Ataşehir’de sahur vakti park halinde olan 50 bin lira değerindeki motosikletinin iki kişi tarafından çalındığını fark eden vatandaş, şüphelileri kovalamaya başladı. Ancak iki hırsız çaldıkları motosiklet ile kayıplara karıştı.

Haber Merkezi İHA
Sahur vakti 50 bin liralık motosiklet hırsızlığı: Sahibi kovaladı ama yakalayamadı
Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul Ataşehir Atatürk Mahallesi Şeref Sokak’ta gece saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Safa Keskin isimli vatandaş oturduğu apartmana ait olan park alanına 50 bin lira değerindeki motosikletini bağlayarak evine gitti.

Kafalarında kask vardı

İlerleyen saatlerde sokağa giriş yapan ve kafalarında kask olan iki şüpheli etrafı gözetledikten sonra motosikletin park halinde olduğu alana giderek önce kilidi kırdı sonra motosikleti park halindeki yerden çıkardı. Kilidin kırılmasıyla beraber motosikleti sürüyerek uzaklaşmaya çalışan şüphelileri fark eden motosiklet sahibi Sefa Keskin, şüphelileri kovalamaya başladı. Uzun süren kovalamaca sonrası şüpheliler çaldıkları motosiklet ile gözden kayboldu.

"Peşlerine düştük ama yakalamadık"

Motosikleti çalınan Sefa Tahir Keskin, "Motosikletimiz 45-50 bin lira değerindeydi. Dün sabah 03.30 saatlerinde hırsızlar gelip keşif yapıyorlar. Bizde sahur yapıyorduk. Işıklar açık olunca tekrar dolanıyorlar. İki saat sonra motosikletle tekrar geliyorlar. İki kişiler, kendi motosikletlerini ileri park ediyorlar. Bir tanesi geliyor önce motorun örtüsünü üstünden atıp sonra kilidi kesiyorlar.

"Kilidi kırarken gördüm"

Hırsız motoru kaçırırken biz evden fark edip çıkıyoruz, direksiyon kilidini kırmaya çalıştığını gördük fakat 2 - 3 metreyle kaçırıyoruz. Peşlerine düştük fakat yakalayamadık. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Çok üzgünüz, biz bunu emek vererek alıyoruz. Motosikletin değerinde değilim ben bu hırsızların yakalanmasını istiyorum."

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Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı: Artık canımızdan bezdirdiler
FOTOĞRAF 7
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Olay, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi’nde geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. Dükkanında daha önce de hırsızlık yapılan 55 yaşındaki Necati Erkovan, hırsızlara karşı dükkanının mutfak kısmında nöbet tutuyordu. Gece 03.00 sıralarında bir kişi dükkanına girdi. İçeriden sesler geldiğini fark eden Erkovan, elinde sopayla çıkarak hırsızı yakalamak istedi. Ancak hırsız hızla dükkandan kaçmaya başladı. Peşinden koştuğu şüpheliyi yakalayamayan yaşlı adam dükkanına geri döndü. Kısa bir süre sonra hemen yan tarafında bulunan restorandan birinin daha çıktığını gören Erkovan, bu kez elinde sopayla onu yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
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Dükkanında daha önce de hırsızlık olayı olduğu için dükkanda kalarak nöbet tuttuğunu söyleyen 25 yıllık esnaf Necati Erkovan, “Diğer esnaflarda da hırsızlık olayı olmuştu. Ben de kendi tedbirimi kendim almak zorunda kaldım. Cuma gecesi arkada bekliyordum. Gece saat 03.00 sıralarında içeriden ses geldi. Ben de mutfak kısmındaydım. Ses gelince şüphelendim. Ara kapıya yöneldim, kapıyı açtım. Hırsız beni görünce dışarıya doğru kaçtı. Ben de peşinden dışarı çıktım. 15-20 metre peşinden koştum. Gençti onun kadar koşamadım. Yakalayamadım, geri geldim. Dükkanın içinde beklemeye devam ettim. Bu sırada yandaki dükkana giren kişi de çıktı. Onun peşinden de koştum ama onu da yakalayamadım” dedi.
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Korkutmak amacıyla elinde sopayla dışarı çıktığını söyleyen Erkovan; “Maalesef diğer esnaf arkadaşların dükkanlarına da girdiler. Artık canımızdan bezdirdiler. Alarm veya kamera koyuyoruz, işe yaramıyor. Canımızdan bezdik. Ya dükkanımızı kapatıp gideceğiz ya da artık hırsızlara teslim olacağız. Bundan sonra her gece burada nöbetteyim. Bekliyorum. İnşallah gelmezler. Gelirlerse kaçma şansları yok artık. Bundan sonra bizim sokağa uğramasınlar” diye konuştu.
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Öte yandan olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yüzlerinde maske bulunan 2 kişinin dükkanların önüne gelerek kapıyı açtıkları, bir süre etrafı kolaçan ettikleri, ardından birinin bir dükkana diğerinin öbür dükkana girdiği görülüyor. Kısa bir süre sonra hırsızlardan birinin kaçarak uzaklaştığı, dükkan sahibinin elinde sopayla onu kovaladığı, daha sonra diğer dükkandan çıkan hırsızın da sopayla kovalandığı yer alıyor.
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Dükkanına giren hırsızları sopayla kovaladı: Artık canımızdan bezdirdiler
İstanbul Pendik'te iki hırsızın dükkan sahibi tarafından sopayla kovalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalledeki diğer dükkanlarda da hırsızlık olayının yaşandığını söyleyen esnaf Necati Erkovan, “Artık canımızdan bezdirdiler" "dedi.

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