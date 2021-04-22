Sahur vakti 50 bin liralık motosiklet hırsızlığı: Sahibi kovaladı ama yakalayamadı

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul Ataşehir Atatürk Mahallesi Şeref Sokak’ta gece saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Safa Keskin isimli vatandaş oturduğu apartmana ait olan park alanına 50 bin lira değerindeki motosikletini bağlayarak evine gitti.

Kafalarında kask vardı

İlerleyen saatlerde sokağa giriş yapan ve kafalarında kask olan iki şüpheli etrafı gözetledikten sonra motosikletin park halinde olduğu alana giderek önce kilidi kırdı sonra motosikleti park halindeki yerden çıkardı. Kilidin kırılmasıyla beraber motosikleti sürüyerek uzaklaşmaya çalışan şüphelileri fark eden motosiklet sahibi Sefa Keskin, şüphelileri kovalamaya başladı. Uzun süren kovalamaca sonrası şüpheliler çaldıkları motosiklet ile gözden kayboldu.

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"Peşlerine düştük ama yakalamadık"

Motosikleti çalınan Sefa Tahir Keskin, "Motosikletimiz 45-50 bin lira değerindeydi. Dün sabah 03.30 saatlerinde hırsızlar gelip keşif yapıyorlar. Bizde sahur yapıyorduk. Işıklar açık olunca tekrar dolanıyorlar. İki saat sonra motosikletle tekrar geliyorlar. İki kişiler, kendi motosikletlerini ileri park ediyorlar. Bir tanesi geliyor önce motorun örtüsünü üstünden atıp sonra kilidi kesiyorlar.

"Kilidi kırarken gördüm"

Hırsız motoru kaçırırken biz evden fark edip çıkıyoruz, direksiyon kilidini kırmaya çalıştığını gördük fakat 2 - 3 metreyle kaçırıyoruz. Peşlerine düştük fakat yakalayamadık. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Çok üzgünüz, biz bunu emek vererek alıyoruz. Motosikletin değerinde değilim ben bu hırsızların yakalanmasını istiyorum."

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