Gündem Sakaryada dört sokak köpeğinin saldırdığı yaşlı adamın damarı parçalandı
SAKARYA

Sakarya'da dört sokak köpeğinin saldırdığı yaşlı adamın damarı parçalandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolda yürüyen 75 yaşındaki Nusret Çolak, dört sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kolundaki damarı parçalanan yaşlı adam, hastanede tedavi altına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Sakaryada dört sokak köpeğinin saldırdığı yaşlı adamın damarı parçalandı
​Sakarya'da dört sokak köpeğinin saldırdığı yaşlı adam damarı parçalandı.

Olay, öğle saatlerinde, Yenimahalle Zafraklar Sokak’ta meydana geldi. Yolda yürüyen Nusret Çolak’a, etrafını saran dört sokak köpeği saldırdı.

KOL VE BACAĞINDAN ISIRILDI

Köpekler, Çolak'ı sol kolu ve sol bacağından ısırdı. Kanlar içinde yerde yatan Çolak'ı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla gelen ekipler, Nusret Çolak'ı ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kolundaki damarı parçalanan Çolak, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.

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