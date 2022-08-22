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SAKARYA

Sakarya'da feci kaza: 5 yaralı

Sakarya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan işçi minibüsü devrildi. Meydana gelen kazada 5 işçi yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Sakaryada feci kaza: 5 yaralı
Sakarya'da kaza

Sakarya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan işçi minibüsü devrildi. Meydana gelen kazada 5 işçi yaralandı.
Kaza, Karasu ilçesi D-650 Karayolu Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan 54 BA 231 işçi minibüsü devrildi. Meydana gelen kazada 5 işçi yola savrularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yola savrulan yaralılar, ambulans ile Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Türkiye’de 6 ayda trafik kazalarının bilançosu: 945 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da beş aracın karıştığı zincirleme kaza
FOTOĞRAF 13
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Kaza, saat 06.30 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Kayışdağı Dudullu yolunda meydana geldi.
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Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 3 servis minibüsü ve iki otomobilin karıştığı kazada servis minibüsünde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
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Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Yaralılara, bölgeye gelen ambulansla ilk müdahale ayakta yapıldı.
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Polis ekipleri kaza yapan araçları birbirinden ayırmakta zorluk çekti. Kaza nedeniyle Kayışdağı Dudullu yolunda yoğun trafik oluştu.
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Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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Görgü tanığı Semih Düzdağ, ”Yolun kaygan olması ve virajın keskin olmasından dolayı yaşanan zincirleme trafik kazası. Burada zaten hafif bir yağmurda bu kazalar oluyor. Yine aynı şekilde bir kaza oluşmuş bu konuda yetkililerin herhangi bir çalışması yok dedi.\"
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İstanbul'da beş aracın karıştığı zincirleme kaza
Maltepe Başıbüyük mahallesi Kayışdağı Dudullu yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan zemin nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaşanan kaza nedeniyle Kayışdağı Dudullu yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
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