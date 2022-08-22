Sakarya'da feci kaza: 5 yaralı

Görgü tanığı Semih Düzdağ, ”Yolun kaygan olması ve virajın keskin olmasından dolayı yaşanan zincirleme trafik kazası. Burada zaten hafif bir yağmurda bu kazalar oluyor. Yine aynı şekilde bir kaza oluşmuş bu konuda yetkililerin herhangi bir çalışması yok dedi.\"