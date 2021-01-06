Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanık hakim karşısına çıktı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 5 sanık tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı. Tutuksuz sanıklarla müştekiler ve taraf avukatları ise duruşmada hazır bulundu. Adliye içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla duruşmaya müştekiler ve patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç dışında izleyici alınmadı.

Yoklama alınmasıyla başlayan duruşmada, kimlik tespiti yapıldı.

Duruşmada müşteki vekilleri adına konuşan avukat Gülşen Uzuner, yargılamanın, fiziki şartları uygun duruşma salonunda yapılmasını ve sanıkların salonda hazır bulundurulmasını talep etti.

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Söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin duruşmada hazır bulundurulması yönündeki talebe diyeceklerinin olmadığını belirterek, fiziki şartları uygun duruşma salonunda yargılamanın yapılması talebinde bulundu.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı sanıkların tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların tamamlanmasını istedi.

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Tutukluluk halinin devamı istendi

Müşteki avukatları adına tekrar söz alan Gülşen Uzuner, sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme başkanının fiziki şartlara ilişkin durumu anlatmasının ardından söz verilen sanıklar tahliyelerini talep etti.

Fabrika sahiplerinden tutuklu sanık Y.C, "Çalışan arkadaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 6 aydır tutuklu olmam nedeniyle çalışanlarım da mağdur olmuştur." dedi.

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Sanık Y.C. duruşma salonuna getirilmeleri durumunda koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 hafta karantinaya alınacaklarını, bu durumun göz önüne alınmasını ve tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık avukatları da müvekkillerinin tahliye edilmesi talebinde bulundu.

OYNAT 00:43 Sakarya'da havai fişek fabrikasında büyük patlama Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki kentin birçok noktasından duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi kendisini sokağa attı. BiP'te paylaş

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Sanık Y.C'nin avukatı Abdurrahim Burak, olayda sabotaj ihtimali olduğunu iddia ederek, müvekkilinin tahliyesini istedi. Bu esnada bazı müşteki vekillerinin, Burak'ın ifadelerine tepki göstermesi üzerine avukatlar arasında sözlü tartışma çıktı.

Öte yandan fenalık geçiren diğer sanık avukatı Özgür Akın'a, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

15 Mart'a ertelendi

Heyet, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak Ferizli ilçesinde inşa halinde bulunan büyük duruşma salonunun gelecek celse için hazır edilmesine, aksi durumda fiziki şartları uygun bir duruşma salonunun hazırlanması konusunda araştırma ve hazırlık yapılmasına, bu hususta mahkemeye bilgi verilmesinin istenmesine karar verdi.

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Tutuksuz müşteki sanık A.Ç. ve tutuksuz sanık A.R.E.C. ile talimatla beyanları alınmasına karar verilen müştekiler dışındaki tüm müştekiler hakkında sonraki duruşmaya zorla getirilme emri düzenlenmesine hükmedildi.

Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına ve gelecek celse duruşma salonuna getirilmesini kararlaştıran heyet, duruşmayı 15 Mart'a erteledi.

Heyet, ayrıca sanıkların tutukluluk durumunun 4 Şubat ve 2 Mart'ta gözden geçirilmesini kararlaştırdı.

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Duruşma öncesi adliye önünde açıklama

Bu arada, duruşma öncesinde fabrikada işçi olarak çalışan kadınlar ve patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ellerinde "Hendek İçin Adalet" yazılı pankartla Adalet Sarayı çevresinde kolluk kuvvetleri eşliğinde yürüyüş yaptı.

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AA

Adalet Sarayı önünde toplanan gruptakilerden işçiler, patlamada yaşadıklarını anlatarak, süreçten beklentilerini dile getirdi.

Duruşma salonuna girmek isteyen fabrika çalışanları ve patlamada yaşamını yitirenlerin ailelerine, yetkililer tarafından Kovid-19 tedbirleri kapsamında içeriye belirli sayılarla alınacakları belirtildi.