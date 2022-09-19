Gündem Salça yapmak için çıktığı evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
İZMİR

Salça yapmak için çıktığı evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

İzmir’in Kiraz ilçesinde, evinin balkonuna salça yapmak için çıktığı esnada dengesini kaybedip düşen adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi İHA
Salça yapmak için çıktığı evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Muzaffer Tunçer

Olay Kiraz’a bağlı Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında üç katlı evinin balkonuna salça yapmak için çıkan Muzaffer Tunçer (51), bir anda dengesini kaybederek aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen adam sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kiraz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Durumunun ağır olduğu anlaşılan Tunçer daha sonra sevk edildiği Ödemiş Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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