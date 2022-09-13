İzmir’de 8 binin üzerinde tarihi eser ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa’dan İzmir’e satış için getirilen tarihi eserlerin bulunduğu bir panelvan aracı tespit etti.

İHA

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından aracın Gaziemir ilçesinde olduğu belirlendi ve operasyon için harekete geçildi.

İHA

Durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramalarda, Arkaik, Helenistik, Roma, İslami ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 bin 194 adet sikke, 3 adet yüzük parçası ve 26 adet obje olmak üzere toplam 8 bin 223 parça tarihi eser ele geçirildi.

İHA

Ele geçirilen tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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4 şüpheli gözaltında

Öte yandan, olayla ilgili G.A., Y.S., M.S. ve H.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

FOTOĞRAF 9 İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri, kaçak kazılarla buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip, satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubuna yönelik çalışma başlattı. Konya Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında yapılan çalışmada suç grubu, 1 yıl boyunca takip edildi.

MÜZAYEDE EVLERİNE SATMIŞLAR



Suç grubunun, Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde köylerde, sit alanlarında, höyüklerde tarihi eser bulmak amacıyla yasa dışı kazı yapan 'kaçak kazıcı' olarak adlandırılan kişileri yasa dışı kazı yapmaya teşvik ettiği belirlendi. Belirli aralıklarla bölge bölge gezerek kaçak kazıcıların çıkardığı tarihi eserlerin suç grubu adına 'toplayıcı' olarak nitelendirilen şüpheliler tarafından toplandığı tespit edildi. Tarihi eserlerin, suç grubunun lideri konumunda olan 'pazarlamacı' olarak tabir edilen şüpheli tarafından yurt dışındaki müzayede evlerinde kuryeler aracılığıyla gönderilerek satıldığı saptandı. Satılan bu tarihi eserlerden elde edilen suç gelirlerinin de bu sisteme fayda sağlayan şüpheliler arasında paylaştırıldığı belirlendi.

38 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON



Teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen bulgular ışığında, KOM ekiplerince bu sabah Konya merkezli 38 ilde 143 şüpheliye yönelik 'Miras' operasyonu başlatıldı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda tarihi esere el koyuldu. Operasyon kapsamında 'kurye' konumunda bulunan TIR şoförü, bin 736 tarihi eseri Avusturya üzerinden İngiltere'deki müzayede evine kargo yoluyla göndermek isterken yakalandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan incelemede, ele geçirilen tarihi eserlerin büyük kısmının Anadolu kökenli Türkiye'ye ait eserler olduğu belirlendi.

İMPARATORLUK MÜHRÜNÜN SATIŞI DURDURULDU



Operasyon kapsamında ayrıca Türkiye'den kaçırılan ve İsviçre'de faaliyet gösteren müzayede evinde 28 bin İsviçre frangı (430 bin TL) ile açık artırmada satışa sunulan, Bizans dönemine ait imparatorluk mührünün satışı da devreye girilerek durduruldu. Öte yandan tespit edilen şüphelilerin banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda, Avrupa ve ABD'de faaliyet gösteren 6 farklı müzayede evi ve bazı kişiler tarafından suç grubunun liderine yüklü miktarda döviz cinsinden para gönderildiği ve bu paranın suç grubu üyeleri ve bu gruba menfaat sağlayan şüpheliler arasında paylaştırıldığı belirlendi. 'Miras' operasyonu ile Anadolu eserleri kurtarıldı İçişleri Bakanlığı, kaçak kazılarda buldukları tarihi eserleri yurt dışındaki müzayede evlerine gönderip, satılmasını sağlayarak haksız kazanç elde eden suç grubu içindeki 143 şüpheliye yönelik 38 ilde 'Miras' operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyonda bin 736 tarihi eser, Avusturya üzerinden İngiltere'ye gönderilmek istenirken ele geçirilirken, İsviçre'de müzayede evinde Bizans dönemine ait imparatorluk mührünün satışı da durduruldu.

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