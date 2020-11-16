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Gündem Saldırı girişiminde bulunan 6 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

Saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Temsili
Temsili

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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GÜNDEM
Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
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