Saldırı girişiminde bulunan 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İki yıl önce hazırladıkları yeni anayasanın detaylarını açıklayan Kılıçdaroğlu: Böyle bir şey yok, olanları hayretle izliyorum

Tarihler 22 Haziran 2018'i gösterirken Tele 1 kanalında bir programa konuk olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu anayasa değişikliği ile ilgili “Biz daha önce Millet İttifakı'nı oluşturan partiler bir araya geldik, anayasa değişikliği ile ilgili neler yapabileceğimize dair ilkeler belirledik, komisyonun başkanlığını da İbrahim Kabaoğlu yaptı ve bir anlaşma metni hazırlandı' ifadelerini kullanmıştı. Konunun tekrar gündeme gelmesiyle odak noktası olan Kılıçdaroğlu, şimdi ise “Böyle bir çalışma yok, kamuoyunda yatışıyorlar hayretle izliyorum, böyle bir şey yok' açıklamasını yaptı.