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Gündem Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Temsili
Temsili

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: 2020 yılı içinde teröristlere büyük darbe
GÜNDEM
MSB duyurdu: 2020 yılı içinde teröristlere büyük darbe

MSB F-16'ların terör yuvalarını imha ettiği görüntüleri paylaştı
OYNAT 00:24
MSB F-16'ların terör yuvalarını imha ettiği görüntüleri paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Türk F-16 uçaklarının Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha ettiği görüntüleri paylaştı. Video paylaşımında, 'Göklerin Kartalları her daim görevinin başında... Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında, 02 Temmuz 2020'de, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağımız, Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha etmiştir. Görev başarıyla tamamlanmıştır' ifadelerine yer verildi.
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