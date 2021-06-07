Gündem Bir ay önce 18 yaşına girdi Mahallesine muhtar seçildi
SAMSUN

Bir ay önce 18 yaşına girdi: Mahallesine muhtar seçildi

Yüksek Seçim Kurulu tarafından dün gerçekleştirilen muhtarlık seçimlerinde Samsun'un Havza ilçesinde 18 yaşındaki Ali Külekçi, Ağcamahmut Mahallesi'nin muhtarı oldu. Ali Külekçi, "18 yaşıma gireli 25 gün oluyor. Lise mezunuyum. 18 yaşıma girdiğimde böyle bir düşüncem oluştu. Şansımı ve kendimi denemek istedim. Başardım ve çok mutluyum" dedi.

Haber Merkezi AA
Samsunda bir ay önce 18 yaşına giren genç muhtar seçildi - Samsun haberleri
Ağcamahmut Mahallesi'nin muhtarı 18 yaşındaki Ali Külekçi oldu.

Samsun'un Havza ilçesinde yapılan muhtarlık seçiminde Ağcamahmut Mahallesi'nin muhtarı 18 yaşındaki Ali Külekçi oldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından bazı illerdeki 752 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için yapılan seçimde, Havza Ağcamahmut Mahallesi'nin yeni muhtarı da belirlendi.

AA

Eski muhtar Ali Zengin'in vefatı nedeniyle yenilenen seçimde iki isim aday oldu. Elli dört seçmenin bulunduğu mahallede 53 oy kullanıldı. Tamamı geçerli sayılan oyların 37'sini alan 18 yaşındaki Ali Külekçi muhtar seçildi, diğer muhtar adayı Cemal Çil ise 16 oy aldı.

Mahalle sakinleri genç muhtarı tebrik etti.

AA

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Ali Külekçi, Türkiye'nin en genç muhtarlarından biri olduğu için mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Külekçi, "18 yaşıma gireli 25 gün oluyor. Lise mezunuyum. Şehit Recep Şahin Meslekli ve Teknik Anadolu Lisesinden bir ay önce mezun oldum. 18 yaşıma girdiğimde böyle bir düşüncem oluştu. Şansımı ve kendimi denemek istedim. Başardım ve çok mutluyum" ifadesinde bulundu.

Külekçi öncelikli hedefinin birlik ve beraberlik içinde mahallesine hizmet etmek olduğunu belirterek, "İlk olarak dışarıdan üniversiteyi bitirmek istiyorum. Köyümde kalıp çiftçilik yapmayı planlıyorum. Uzun yıllar mahalleme hizmet etmek istiyorum. Destek veren, vermeyen herkese teşekkür ederim. İki ay önce ani bir rahatsızlık nedeni ile kaybettiğimiz muhtarımız aynı zamanda yakınım Ali Zengin'i saygı ve sevgi ile rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Şenay Koçak da gençlere şans vermek istediklerini, genç birinin mahallelerinde muhtar seçildiği için mutlu olduklarını ifade etti.

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