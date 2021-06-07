Gündem Güneydeki seçimde adaya çıkan bir oy merak konusu oldu
AFYONKARAHİSAR POLİTİKA

Güney'deki seçimde adaya çıkan bir oy merak konusu oldu

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde dün yapılan belediye başkanlığı seçiminde Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayı Sunay Akarsu'ya bir oy çıktı. Sunay Akarsu'yu, beldede tanıyan çıkmazken, bir oyu da kendisinin mi yoksa beldeden birinin mi verdiği merak konusu oldu.

Haber Merkezi DHA
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YSK'nın aldığı karar doğrultusunda seçmenler dün belediye başkanı ve meclis üyelerini seçmek için sandığa gitti. ​

Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi, 2012'de çıkarılan 6360 sayılı kanun kapsamında İçişleri Bakanlığı kararı ile nüfusu 2 binden az olduğu için kapatıldı. Beldeden köy statüsüne düşen Güney'de, 2014'e kadar faaliyetlerini sürdüren belediye o sene yapılan seçimlerde kapandı. Köy statüsüne geçen Güneyliler, aldıkları kararla komşu köy olan Çalışlar ile referandum yöntemiyle birleşti. Ardından verilen hukuk mücadelesi sonunda belde olma hakkını tekrar kazanan Güney'de belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi kararı alındı.

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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı karar doğrultusunda seçmenler dün belediye başkanı ve meclis üyelerini seçmek için sandığa gitti.

Güney Belediyesi
Güney Belediyesi

BİR OYU KİM VERDİ

Sekiz adayın yarıştığı seçimi bin 21 oy alan AK Parti adayı Erol Karabacak kazanırken, adaylardan TKP'li Sunay Akarsu'ya ise bir oy çıktı. Beldede ikamet etmediği öğrenilen ve beldeye geldiğini gören olmadığı Akarsu'nun, seçim çalışması yapmadığı da belirtildi. Akarsu'ya bir oyu kendisinin mi yoksa belde halkından birinin mi verdiği, merak konusu oldu.

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"O DA KENDİ OYUDUR"

Beldenin eski belediye başkanlarından Adem Ulupınar, TKP adayı Sunay Akarsu'yu tanımadıklarını belirtirken, verilen bir oyla ilgili, "O da kendi oyudur. Burada öyle oy çıkmaz. Vatandaş verdiyse de o da bilmeyerek, nereye oy vereceğini şaşırdığı için vermiştir" dedi.

Güney beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde kavga
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Güney beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde kavga

"ADAYI DA GÖRMEDİK, OYU ATANI DA"

Belde halkından Osman Yurt (72), Sunay Akarsu'yu tanımadıklarını kaydederken, "Seçime girdiğimizde kağıdın üzerinde gördük onun logosunu. Oyu vereni de bilmiyoruz, öyle bir aday da yoktu burada. Adayı da görmedik, atmışlar diyorlar, atanı da görmedik. Orada kimi göreceksin? Sadece orada onun ismini, yazısını gördük. Hatta bu seçimde adam yoktu burada" diye konuştu.

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