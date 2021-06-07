Gündem Güney Beldesi seçimlerini kazanan AK Partili Karabacak 17 oy alan rakibin akrabaları bize destek çıktı
POLİTİKA

Güney Beldesi seçimlerini kazanan AK Partili Karabacak: 17 oy alan rakibin akrabaları bize destek çıktı

Muhalefet partilerinin erken seçim çağrıları yaptığı süreçte seçime giden Afyonkarahisar'ın Güney Beldesi'nde AK Parti'nin adayı Karabacak sandıktan büyük farkla çıktı. Türkiye'nin konuştuğu beldenin yeni belediye başkanı Karabacak merak edilenleri cevapladı: Sandıktaki kavgayı edenler dışarıdan getirilen Gelecek Partililerdi. Adayları 17 oy aldı, aslında büyük bir aileler bir kısmı bize oy verdi.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
Güney Beldesi seçimlerini kazanan AK Partili Karabacak: 17 oy alan rakibin akrabaları bize destek çıktı
Afyonkarahisar'ın Güney Beldesi yeni Belediye Başkanı AK Partili Erol Karabacak.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde açılan dava sonrası yeniden belde olan ve belediye seçimleri hazırlığının yapıldığı Güney'de vatandaşlar 6 Haziran'da sandık başına gitti.

AK Parti'nin adayı oyların yüzde 63'ünü aldı

8 adayın yarıştığı seçimde 1704 seçmen oy kullandı. AK Parti'nin adayı Erol Karabacak oyların yüzde 63,6'sını alarak ipi göğüsledi. En yakın rakibi BBP'nin adayı yüzde 31,4 oy oranında kalırken, İYİ Parti'ye 23, Saadet Partisi'ne 4, CHP'ye 29, Gelecek Partisi'ne 17 oy çıktı.

Güney Beldesi Belediye Başkanı Erol Karabacak ve vatandaşlar.
Güney Beldesi Belediye Başkanı Erol Karabacak ve vatandaşlar.

Güney beldesi Türkiye'nin gündemine oturdu

Muhalefet partilerinin erken seçim talepleri gündemi meşgul ederken gerçekleşen seçim sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Yeni belediye başkanı Erol Karabacak yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını cevapladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Erken seçim gündemde değil
GÜNDEM
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Erken seçim gündemde değil

Sayın başkan nasıl bir seçim süreci geçirdiniz?

Yoğun bir süreçti. Tatlı bir yorguluk oldu bizim için mücadele ettik ve hedefe vardık. Bakanlarımızın desteklerini gördük. Bu zor dönemde bize vakit ayırdılar.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten muhalefete 'erken seçim' yanıtı: Zamanında yapılacak
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten muhalefete 'erken seçim' yanıtı: Zamanında yapılacak

Oy kullanımı sırasında bir arbede yaşandığı belirtiliyor, neler oldu?

Sandık başında bir ağız münakaşası yaşandı. Jandarma tarafları ayırdı sadece ve olay bitti. Dışarıdan gelen Gelecek Partisi üyeleriyle halkımız arasında sürtüşme yaşandı. Burası ufak bir yer dışarıdan gelen kimdir hemen belli oluyor.

Afyonkarahisar'ın Güney Beldesi Belediye Başkanı Erol Karabacak.
Afyonkarahisar'ın Güney Beldesi Belediye Başkanı Erol Karabacak.

Rakipleriniz çok konuşuldu özellikle miting yapanlar

Evet ben takip etmedim. Gitmedim de mitinge, çevremden giden de olmadı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun mitingine Güney'den katılım yoktu. Bir kalabalık toplamışlar. 17 oyu da belediye başkanının eşi dostu vermiş. Kalabalık bir aile aslında. Belli ki bir kısmı AK Parti'ye oy attı.

Mehmet Özhaseki'den muhalefete erken seçim cevabı: Seçimlerde sırtınız yerden kalkmıyor
GÜNDEM
Mehmet Özhaseki'den muhalefete erken seçim cevabı: Seçimlerde sırtınız yerden kalkmıyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) ile ittifak neden olmadı?

Büyük Birlik Partisi'nin adayı ittifak olsa dahi başka partiden aday olacaktı o yüzden teklif götürmediler. Eskiden 40-50 oy alırdı CHP. Aday arkadaş 75 yaşındaydı daha da düştü oyu.

  • Artık başkansınız nasıl bir yol izleyeceksiniz?
  • İl başkanımızla vekillerimizle 27 proje hazırlamıştık. Onları şimdi hayata geçirmeye çalışacağız. Var gücümüzle enerjimizi bunu harcayacağız.
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