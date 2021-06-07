Güney Beldesi seçimlerini kazanan AK Partili Karabacak: 17 oy alan rakibin akrabaları bize destek çıktı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde açılan dava sonrası yeniden belde olan ve belediye seçimleri hazırlığının yapıldığı Güney'de vatandaşlar 6 Haziran'da sandık başına gitti.
AK Parti'nin adayı oyların yüzde 63'ünü aldı
8 adayın yarıştığı seçimde 1704 seçmen oy kullandı. AK Parti'nin adayı Erol Karabacak oyların yüzde 63,6'sını alarak ipi göğüsledi. En yakın rakibi BBP'nin adayı yüzde 31,4 oy oranında kalırken, İYİ Parti'ye 23, Saadet Partisi'ne 4, CHP'ye 29, Gelecek Partisi'ne 17 oy çıktı.
Güney beldesi Türkiye'nin gündemine oturdu
Muhalefet partilerinin erken seçim talepleri gündemi meşgul ederken gerçekleşen seçim sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Yeni belediye başkanı Erol Karabacak yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'ün sorularını cevapladı.
Sayın başkan nasıl bir seçim süreci geçirdiniz?
Yoğun bir süreçti. Tatlı bir yorguluk oldu bizim için mücadele ettik ve hedefe vardık. Bakanlarımızın desteklerini gördük. Bu zor dönemde bize vakit ayırdılar.
Oy kullanımı sırasında bir arbede yaşandığı belirtiliyor, neler oldu?
Sandık başında bir ağız münakaşası yaşandı. Jandarma tarafları ayırdı sadece ve olay bitti. Dışarıdan gelen Gelecek Partisi üyeleriyle halkımız arasında sürtüşme yaşandı. Burası ufak bir yer dışarıdan gelen kimdir hemen belli oluyor.
Rakipleriniz çok konuşuldu özellikle miting yapanlar
Evet ben takip etmedim. Gitmedim de mitinge, çevremden giden de olmadı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun mitingine Güney'den katılım yoktu. Bir kalabalık toplamışlar. 17 oyu da belediye başkanının eşi dostu vermiş. Kalabalık bir aile aslında. Belli ki bir kısmı AK Parti'ye oy attı.
Büyük Birlik Partisi (BBP) ile ittifak neden olmadı?
Büyük Birlik Partisi'nin adayı ittifak olsa dahi başka partiden aday olacaktı o yüzden teklif götürmediler. Eskiden 40-50 oy alırdı CHP. Aday arkadaş 75 yaşındaydı daha da düştü oyu.
- Artık başkansınız nasıl bir yol izleyeceksiniz?
- İl başkanımızla vekillerimizle 27 proje hazırlamıştık. Onları şimdi hayata geçirmeye çalışacağız. Var gücümüzle enerjimizi bunu harcayacağız.