Yedi yıl sonra yapılan belediye başkanlığı seçiminde AK Parti'den CHP'ye büyük fark

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesindeki belediye başkanlığı ve muhtarlık seçimleri için oy kullanımı saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Danıştay kararı ile 7 yıl sonra köy statüsünden tekrar belde statüsüne getirilen Güney beldesinde 1830 seçmenin oy kullanma işlemi sona erdi. Tekrar belde statüsüne getirilen beldede yapılan ilk seçimde 8 sandık kuruldu.

AK Parti yüzde 63,9 ile ilk sırada yer aldı

Seçime AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayları yarıştı. Oylama işleminin ardından yapılan oy sayımı sonrası resmi olmayan kesin seçim sonuçlarına göre, bin 21 oy alan (yüzde 63,9) AK Parti’nin adayı Erol Karabacak oldu. Oylamada 504 oy (yüzde 31,53) alan BBP’nin adayı Süleyman Çağlar ise seçimi ikinci sırada tamamladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi adayı Furkan Özkan ise 29 (yüzde 1,81) oy ile üçüncü sırada yer aldı. İYİ Parti 23 (1,43), Saadet Partisi 5 (0,31), Gelecek Partisi ise 16 oy (Yüzde 1) alabildi.

Öte yandan, oy sayımı esnasında gündüz oy verme işlemi sırasında yaşanan yumruklu tekmeli kavgadan dolaya jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.