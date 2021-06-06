Gündem Güney beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde kavga
AFYONKARAHİSAR

Güney beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde kavga

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesinde bugün yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde, iki adayın müşahitlerinin içeriye alınıp alınmadığı nedeniyle kavga çıktı.

Haber Merkezi İHA
Güney beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde kavga
İki partinin tarafları birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Yedi yıl aradan sonra köy statüsünden belde statüsüne kavuşan Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde bin 800 seçmen 8 sandıkta oy kullanmaya başladı.

Sakin başlayan seçimler öğlen saatlerinde yerini gerginliğe bıraktı. Oy kullanılan sınıflardaki sandık müşahitleri arasında başlayan tartışma bir süre sonra alevlendi.

İHA

Okul bahçesine taşan kavgada iki partinin tarafları birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

İHA


Jandarma ekipleri tarafları ayırmak için biber gazı kullandı. Yaklaşık 5 dakika süren kavganın jandarma ekipleri ve belde sakinlerinin araya girmesi ile sona erdi.

  • Kavganın ardından jandarma okul bahçesini komple boşaltarak oy kullanacak kişileri 10’lu gruplar halinde okula almaya başladı.

Bölgeye jandarma robocop sevk edildi

Okul bahçesinde konuşlanan robocoplar eşliğinde jandarma ekipleri her partiden 5 görevli okulda kalacak, diğerleri ise okul bahçesi dışında olmaları şeklinde herkesi dışarı çıkardı.

Öte yandan, kavganın taraflarından olduğu öne sürülen Gelecek Partisi’ne bağlı bir gruba jandarma ekipleri güvenlik sağlayarak parti bürosuna kadar kendilerine eşlik etti.

  • Beldede oy verme işlemi devam ediyor.

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