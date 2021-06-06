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AFYONKARAHİSAR

Yedi yıl aradan sonra bir ilk: Yeniden sandık başına gittiler

2014 yılında nüfusu 2 binin altında olduğu için kapatılan ancak daha sonra başlatılan yargı süreci ile tekrar belde statüsüne geçen Afyonkarahisar’ın Güney beldesinde vatandaşlar sandık başına gitti.

Haber Merkezi AA İHA
Afyonkarahisarlılar 7 yıl aradan sonra yeniden sandık başına gitti
1830 seçmen 8 sandıkta oy kullanacak.

2014 yılında 6360 sayılı yasa kapsamında nüfusu 2 binden az olduğu gerekçesiyle kapatılan Güney beldesinde seçim heyecanı yaşanıyor. Seçimde 8 partinin adayı yaraşırken, vatandaşlar sabah erken saatlerde oylarını kullanmak için sandık başına gitti.

Sorunsuz bir şekilde başlayan seçimde oylarını kullanan vatandaşlar hayırlı olsun dileklerini iletirken, oy kullanma işlemine yaşları 80’in üzerinde vatandaşların dahi gelmesi oy kullanmaya ilginin yoğun olduğunu gösterdi.

Bin 830 seçmen Güney İlkokulu’na kurulan 8 sandıkta oy kullanacak. Sorunsuz bir şekilde başlayan oy kullanma işlemi akşam 17.00’a kadar devam edecek.


  • Öte yandan, seçimlerde belediye başkanının yanı sıra 4 mahallenin de muhtar seçimi yapılıyor. Jandarma ekipleri seçimlerinin sorunsuz bir şekilde yapılması için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

"Çok uğraştık"

Oyunu kullanan Mevlüt Aytekin, köylerinin yeniden belediye olmasından memnun olduğunu ifade etti.

Ahmet Çetin, belediye olması için 7 yıl çok uğraş verdiklerini ve oy kullanmaktan mutlu olduklarını söyledi.

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