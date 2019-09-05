Gündem Tartıştığı kişi kulağının bir bölümünü ısırarak kopardı
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Samsun'da bir kişi tartıştığı kişinin kulağının bir bölümünü ısırarak kopardı

Tartıştığı kişi kulağının bir bölümünü ısırarak kopardı

Samsun'un Atakum ilçesinde kavgada bir kişinin kulağını ısırarak koparan şüpheli, gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralının kulağının yerine dikilemediği öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Ömer C. kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, Onur E. gözaltına alındı.
Ömer C. kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, Onur E. gözaltına alındı.

Samsun Atakum'da kavgada bir kişinin kulağını ısırarak koparan şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi'nde Ömer C. (25) ile Onur E. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onur E, Ömer C'nin sol kulağını ısırarak bir bölümünü kopardı.

  • 112 Acil Servis ekibince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan yaralının kulağının yerine dikilemediği, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Zanlı ise Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince yakalandı.

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