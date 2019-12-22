Sancaktepe'de üç ayrı yerde çıkan yangın söndürülürken polis sabotaj şüphesiyle çalışma başlattı

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Minik Helin, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı: Yanına geleceğim beni bekle

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, oturdukları apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki Helin Uztemur, son yolculuğuna tabutunun başına konulan biberonuyla uğurlandı. Anne Nadide Uztemur'un, "Senin için ağlayamayacağım kızım ama yemin ederim yanına geleceğim. Söz veriyorum seni bırakmayacağım. Sen orada beni bekle. Sana kurban olurum. Ben, sensiz yaşayamam" feryadı herkesi ağlattı.