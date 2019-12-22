Bursa Uludağ'da yaylada orman yangını çıktı: 4 saatte kontrol altına alındı

Uludağ Erikli Yaylası'ndaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) olay yerine yaklaşık 100 kişiden oluşan ekipler sevk edildi.
4 saatte kontrol altına alındı
Şiddetli rüzgar nedeniyle alevlere güçlükle müdahale eden ekipler, 12 arazöz ve iki itfaiye aracıyla yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak soğutma işlemine başladı.
1 hektar alan yandı
Yangının, ilk belirlemelere göre yaklaşık 1 hektar alanda etkili olduğu öğrenildi.