Bursa Uludağ'da yaylada orman yangını çıktı: 4 saatte kontrol altına alındı

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Tank palet üzerinden sürekli Katar’ı hedef göstermek aslında Türkiye’yi yalnızlaştırma projesine hizmettir

Milli Görüş Platformu Sözcüsü ve 20. dönem Zonguldak milletvekili Necmettin Aydın, son günlerde özellikle CHP'lilerin gündeme taşıdığı tank palet fabrikası ile Katar işbirliğinin sürekli tartışma konusu haline getirilmesine ilişin yaptığı değerlendirmede "Katar’ın tank palet işinde olması büyük bir avantajdır. Üreteceğiniz tankın hazır müşterisidir. Böyle dost bir ülkenin hedef gösterilmesi, ailenin Türkiye yatırımlarının polemik konusu yapılması aslında Türkiye’ye yapılacak en büyük kötülüktür. Tank palet üzerinden sürekli Katar’ı hedef göstermek aslında Türkiye’yi yalnızlaştırma projesine hizmettir. Türkiye’nin ne işi var Katar’da, ne işi var Libya’da, ne işi var Bosna’da demek, sizin ne işiniz var Diyarbakır’da ne işiniz var Kıbrıs’ta ve hatta ne işiniz var İstanbul’da demekle aynıdır" dedi.