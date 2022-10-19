Şanlıurfa Halil'ür Rahman Camii'nin yakınındaki meyhane kapatıldı

Şanlıurfa Eyyübiye Camiikebir Mahallesi'nde bulunan Halil'ür Rahman Camii'ne yakın bir mesafede açılan meyhane vatandaşların tepkisine neden oldu.
BÖLGE HALKI VALİLİĞE ŞİKAYETTE BULUNDU
Mahalle sakinleri, camiye yakın noktada açılan meyhaneden duydukları rahatsızlık sebebiyle Şanlıurfa Valiliği'ne dilekçe verdi.
İŞLETME MÜHÜRLENDİ
Şanlıurfa Valiliği'ne verilen şikayet dilekçelerinin ardından yetkililer gerekli işlemleri yapmak için harekete geçti. Yetkililer, meyhanenin kapısına kilit vurarak işletmeyi mühürledi.