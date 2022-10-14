Şanlıurfa Halil'ür Rahman Camii'ne yakın noktada meyhane açılmasına bölge halkından tepki: İşletme yerel kültüre uygun değil

Şanlıurfa Eyyübiye Camiikebir Mahallesi'nde bulunan Halil'ür Rahman Camii'ne yakın bir noktada meyhane açıldı. Camiye çok yakın bir mesafede açılan meyhane, mahalle sakinlerinin tepkisine yol açtı.
Bölge sakinleri, Halil'ür Rahman Camii'ne yakın noktada açılan meyhaneden duydukları rahatsızlık sebebiyle Şanlıurfa Valiliği'ne dilekçe verdi.
"İLİMİZİN DİNİ ZENGİNLİĞİNE VE DOKUSUNA ÖZEN GÖSTERİLMELİ"
Dilekçede mekanın yerel kültüre uygun olmadığını ifade eden bölge halkı, sokağın dar olması sebebiyle bu tür kullanıma uygun olmadığının altını çizdi. Valiliğe verilen dilekçede, "Hepimiz ilimizin turizm potansiyelinin artırılması arzusundayız. Ancak bölgenin tarihi, kültürel, yerel ve dini zenginliğine/dokusuna özen gösterilmesi önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.
İŞLETME SAHİPLERİNDEN 'ALKOL YOK' SAVUNMASI
Mahalle sakinlerinin duyduğu rahatsızlık üzerine mekanda alkol servisi yapılmadığını söyleyen mekan sahipleri kendilerini "Burası alkollü değil, sadece kafe işletiyoruz" sözleriyle savundu. Ancak, 'Google harita' üzerinden aratıldığında işletmede alkol servisinin bulunduğu ortaya çıktı.
'Meyhane Desspina' isimli işletmenin Google sayfasında paylaşılan fotoğraf ve yorumlar incelendiğinde mekanın meyhane olarak kullanıldığı görüldü.