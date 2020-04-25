Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Şanlıurfada 6 bina ve 2 ev karantinada
ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 6 bina ve 2 ev karantinada

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Şanlıurfa'da 6 bina ve 2 ev karantinaya alınırken il genelinde farklı mahallelerde yer alan 5 binada uygulanan 14 günlük karantina uygulaması ise sona erdi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 bina ve 2 ev karantinaya alındı.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı.

14 GÜNLÜK KARANTİNA!

Merkez Haliliye ilçesinin Konuklu Mahallesi, Bozova ilçesinin Yavuz Selim Mahallesi, Birecik ilçesinin Saha Mahallesi, Suruç ilçesinin Karaca Mahallesi, Viranşehir ilçesinin Yenişehir Mahallesi ile merkez Eyyübiye ilçesinin Ruha Mahallesi'nde Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan kişilerin kaldığı 6 bina ve 2 evde 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

  • Eyyübiye ilçesinin Eyyüpnebi, Tuzluca ve Şıh Maksut mahalleleri, Karaköprü ilçesinin Akpıyar Mahallesi ile Siverek ilçesinin Şekerli Mahallesi'ndeki 5 binada uygulanan 14 günlük karantina uygulaması ise sona erdi.

ABD’den getirilen 346 vatandaş, Gaziantep'te karantinaya alındı
FOTOĞRAF 9
Title
Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye getirilmesine devam ediliyor. ABD'de bulunan 346 Türk vatandaşı da dün akşam THY'ye ait uçakla Gaziantep'e getirildi.
Title
Gaziantep Havalimanı'nda sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, otobüsler ile Gaziantep Üniversitesi kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Ümmü Gülsüm Yurdu'na getirildi.
Title
7’si çocuk 346 kişi, yurtta 14 gün süreyle karantinada tutulacak.
Title
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ABD'den getirilen 7'si çocuk 346 Türk vatandaşı, Gaziantep'te yurda yerleştirilerek, karantinaya alındı.​
Title
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ABD'den getirilen 7'si çocuk 346 Türk vatandaşı, Gaziantep'te yurda yerleştirilerek, karantinaya alındı.​
Title
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ABD'den getirilen 7'si çocuk 346 Türk vatandaşı, Gaziantep'te yurda yerleştirilerek, karantinaya alındı.​
Title
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ABD'den getirilen 7'si çocuk 346 Türk vatandaşı, Gaziantep'te yurda yerleştirilerek, karantinaya alındı.​
Title
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ABD'den getirilen 7'si çocuk 346 Türk vatandaşı, Gaziantep'te yurda yerleştirilerek, karantinaya alındı.​
Title
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ABD'den getirilen 7'si çocuk 346 Türk vatandaşı, Gaziantep'te yurda yerleştirilerek, karantinaya alındı.​
ABD’den getirilen 346 vatandaş, Gaziantep'te karantinaya alındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ABD'den getirilen 7'si çocuk 346 Türk vatandaşı, Gaziantep'te yurda yerleştirilerek, karantinaya alındı.
Abone Ol Google News
İsyan ettiren muamele!

İsyan ettiren muamele!

​İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan Türk eve gönderildi.
Çatı ve duvarları ortaya çıktı

Çatı ve duvarları ortaya çıktı

​45 gün denilmişti bir aydan önce tamamlanacak.
Türkiyeyalnız bırakmadı

Türkiye
yalnız bırakmadı

Bugüne kadar 60 bin vatandaşını getirdi.
Halk<br>sokağa döküldü

Halk
sokağa döküldü

​Koronavirüs protestosunda çok sayıda gözaltı.
10 bin TL<br>ceza yediler

10 bin TL
ceza yediler

​İki genç ceza yememek için ortalığı birbirine kattı.
Türkiye'yi umutlandıran düşüş

Türkiye'yi umutlandıran düşüş

​Yeni vaka sayısı 20 gün sonra 3 binin altında.
İyi haberi verdi

İyi haberi verdi

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.
İki yüz bini geçti

İki yüz bini geçti

​Dünya genelindeki bilanço ağırlaşıyor.
Koronayı<br>10 günde yendi

Koronayı
10 günde yendi

​90 yaşındaki kadın alkışlarla taburcu oldu.
Pide kuyruğu!

Pide kuyruğu!

​Sosyal mesafeye uyarak sıraya girdiler.
Ünlü dağda<br>Türk bayrağı

Ünlü dağda
Türk bayrağı

Koronayla mücadelede Türkiye'ye anlamlı destek.
ABD'den getirildiler

ABD'den getirildiler

​7'si çocuk 346 Türk vatandaşı karantinaya alındı.
Dört gün<br>dayanabildi

Dört gün
dayanabildi

Kayıp ilanı vermişti karakola gidip itiraf etti.
11 Mayıs'tan itibaren...

11 Mayıs'tan itibaren...

AVM'lerin açılışına ilişkin açıklama geldi.
Test yapılmadı<br>hayatını kaybetti

Test yapılmadı
hayatını kaybetti

​ABD'li doktorun dört kez reddedildiği ortaya çıktı.
Tarih verdi

Tarih verdi

​Bilim Kurulu üyesi, rakamların ümit verici olduğunu söyledi.
48 aya çıkarıldı

48 aya çıkarıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.