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Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı çatışma: Bir ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle köydeki akrabalar arasında çıkan ve 3 saat süren silahlı çatışmada bir kişi öldü, biri kadın 5 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Ekipler, kavganın çıktığı mahalledeki çok sayıda ev ve araçta da mermi izleri tespit etti.
Ekipler, kavganın çıktığı mahalledeki çok sayıda ev ve araçta da mermi izleri tespit etti.

Şanlıurfa'daki kavga, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Uçkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki akraba aile arasında başlayan tartışma köydeki diğer aile fertlerinin de katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü.


Kavgaya tüm köy karıştı


Herkesin akraba olduğu öğrenilen kırsal mahallede kavga sonrası köy ikiye bölündü. Sabah saatlerinden itibaren başlayan silahlı kavga yaklaşık 3 saat devam etti.

İHA
Kavga, jandarmanın müdahalesi ile sonlandırıldı.

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Jandarma ekiplerinin müdahalede bulunarak sonlandırdığı kavgada kurşunların hedefi olan Sinan Biçkan (50) kaldırıldığı Harran Üniversitesi Hastanesine müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Cennet Z., Abdülhamid B., Halil B., Hasan C. ve Adnan C. yaralandı.

İHA
Kavga, jandarmanın müdahalesi ile sonlandırıldı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Mahallede jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, kurşunların hedefi olan ev ve araçlarda inceleme çalılmaları devam ediyor. Kavgayla ilgili 7 kişi de gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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