Küçük hırsızlar yakayı ele verdi: Gezmek için çaldıkları otomobille yakalandılar
İstanbul Avcılar’da polis ekipleri, Fatih’ten çaldıkları araçla ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan 18 yaşından küçük 2 şüpheliyi yakaladı. Polis merkezine götürülen hırsızlık şüphelisi çocuk yaştaki şahıslar, “Neden yaptınız?” sorusuna, “ Gezmek için yaptık, yoksa yapmazdık” diyerek kendisini savunmaya çalıştı.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği ekibi Yeşilkent Mahallesi’nde durumundan şüphelendiği araç içinde 2 şahsa dur ihtarında bulundu. Kısa süre yaşanan kovalamaca ardından araç ve içindeki yaşları 18’den küçük olduğu öğrenilen 2 şüpheli şahıs yakalandı. Araç ilk incelemenin ardından detaylı arama yapılmak üzere otoparka çekildi.
Hırsızlık şüphelilerinin yakalandığı esnada araç sahibinin de Fatih’te bir polis merkezine “aracım çalındı” ihbarı yaptığı söylenildi.