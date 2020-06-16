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Küçük hırsızlar yakayı ele verdi: Gezmek için çaldıkları otomobille yakalandılar

İstanbul Avcılar’da polis ekipleri, Fatih’ten çaldıkları araçla ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan 18 yaşından küçük 2 şüpheliyi yakaladı. Polis merkezine götürülen hırsızlık şüphelisi çocuk yaştaki şahıslar, “Neden yaptınız?” sorusuna, “ Gezmek için yaptık, yoksa yapmazdık” diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

Haber Merkezi İHA
Yakalanan iki şüpheli, Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.
Yakalanan iki şüpheli, Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği ekibi Yeşilkent Mahallesi’nde durumundan şüphelendiği araç içinde 2 şahsa dur ihtarında bulundu. Kısa süre yaşanan kovalamaca ardından araç ve içindeki yaşları 18’den küçük olduğu öğrenilen 2 şüpheli şahıs yakalandı. Araç ilk incelemenin ardından detaylı arama yapılmak üzere otoparka çekildi.

Böyle hırsızlık görülmedi: Tarladan kökleriyle söküp çaldılar
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Böyle hırsızlık görülmedi: Tarladan kökleriyle söküp çaldılar

Polisin dronla takip ettiği hırsızlık şüphelisi yakalandı
GÜNDEM
Polisin dronla takip ettiği hırsızlık şüphelisi yakalandı

  • Hırsızlık şüphelilerinin yakalandığı esnada araç sahibinin de Fatih’te bir polis merkezine “aracım çalındı” ihbarı yaptığı söylenildi.

Pişkin hırsızlar 'pes dedirtti':
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Beyoğlu Kasımpaşa Bedrettin Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde Lohusa Sultan olarak bilinen Meyyitzade Türbesine gelen kağıt toplayıcı iki hırsız, çatıdaki kurşunları sökmeye başladı.
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Şahısların kurşunları söktüğünü gören çevredeki bir vatandaş durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren polis ekipleri çalışma başlattı.
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emtte bir süre araştırma yapan polis, şüpheli iki şahsın çekçek ile kaçtığını gördü. Takibe alan polis, şahısları suçüstü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
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Şahısların çekçeklerini arayan polis, çaldıkları kurşunları da ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
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İfadeleri alınan Aykut K. ve Mustafa D’ye ayrıca hırsızlık esnasında sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle “Umumi Hıfzısıhha Kanununa muhalefet”ten biner lira idari para cezası kesildi.
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Şahısların emniyette “Hırsızlık” suçundan kayıtları da olduğu öğrenildi.
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İşlemleri tamamlanan şüpheliler salgın nedeniyle maske takılması sonrası polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Pişkin hırsızlar adliyeye sevk edildiği esnada bir de, “Yaşasın hırsızlık, çek bedavaya geç” dedi.
Pişkin hırsızlar 'pes dedirtti': "Yaşasın hırsızlık, çek bedavaya geç"
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların “evde kal” çağrılarını uymasını fırsat bilen iki hırsız, İstanbul Kasımpaşa'da tarihi eser niteliğinde olan Lohusa Sultan Türbesininin çatısındaki kurşunlarını çaldı. İhbar üzerine hırsızlar kurşunları çekçek ile götürdüğü esnada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


"Gezmek için yaptık, yoksa yapmazdık"

18 yaşından küçük çocuk hırsızlık şüphelileri Çocuk Büro Amirliğine götürüldüğü esnada muhabirin neden yaptınız sorusuna, “Gezmek için yaptık, yoksa yapmazdık” diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

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