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ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 23 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, tarladan dönen tarım işçilerinin bulunduğu minibüs şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 23 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi DHA
Şanlıurfada tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 23 yaralı
​Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi.

Kaza, akşam saatlerinde Siverek-Viranşehir karayolunun 11’inci kilometresinde meydana geldi.

Tarlada çalıştıktan sonra evlerine dönen tarım işçilerini taşıyan Pakize Örgen yönetimindeki 63 ADR 610 plakalı minibüs, Yücelen mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile minibüste bulunan 22 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazaya ilgili soruşturma başlattı.

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