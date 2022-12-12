Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 23 yaralı

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İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi açıklaması: Kanaatimiz evet yönündedir

Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi ile ilgili konuşan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Genel İdare Kurulu'nda çoğunluğun eğilimi, olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz ve evet yönündedir" dedi.