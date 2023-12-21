|
Gündem

Şanlıurfa'da yedikleri yemekten rahatsızlanan 150 öğrenci hastanelik oldu

Şanlıurfa'da taşımalı eğitim kapsamındaki iki okulda yedikleri yemekten sonra rahatsızlanan 150 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Yemekten zehirlendiği belirlenen 150 öğrenci, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Siverek Kaymakamı Musa Aydemir hastaneye gelirken, öğrenciler tedavileri sonrası taburcu edildi.

18:13 - 21/12/2023 Perşembe
DHA
Şanlıurfa'da 150 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi.
Şanlıurfa'da 150 öğrenci yedikleri yemekten zehirlendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki okuldaki 150 öğrenci, öğle vakti yedikleri yemekten sonra rahatsızlanınca hastanede tedaviye alındı.

Olay, taşımalı eğitim kapsamındaki Çıkrık Şehit Orhan İlkarlı İlkokulu ile Şehit Hamit İris Ortaokulu'nda meydana geldi.

Öğle vaktinde bezelye ile pilav yedikten sonra kusma, ishal ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrenciler için okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Yemekten zehirlendiği belirlenen 150 öğrenci, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Siverek Kaymakamı Musa Aydemir hastaneye gelirken, öğrenciler tedavileri sonrası taburcu edildi. İncelenmek üzerine yemeklerden numune alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.



#Şanlıurfa
#Zehirlenme
#İlkokul
#Yemek
#Çıkrık Şehit Orhan İlkarlı İlkokulu
#Şehit Hamit İris Ortaokulu
33 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kısa namaz sureleri Türkçe okunuşu, anlamı ve açıklaması