Şanlıurfa'da yedikleri yemekten rahatsızlanan 150 öğrenci hastanelik oldu

Öğle vaktinde bezelye ile pilav yedikten sonra kusma, ishal ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrenciler için okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Yemekten zehirlendiği belirlenen 150 öğrenci, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Siverek Kaymakamı Musa Aydemir hastaneye gelirken, öğrenciler tedavileri sonrası taburcu edildi. İncelenmek üzerine yemeklerden numune alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.