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Şanlıurfa'da 140 ekip 450 personelle uygulama: 32 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğünce 140 ekip, 450 personelin katılımıyla şehir merkezinin farklı bölgelerinde uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı.

Semih Bozkuş
00:51 - 17/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Şanlıurfa'da aranan 32 şüpheli yakalandı. (Foto: Arşiv)
Şanlıurfa'da aranan 32 şüpheli yakalandı. (Foto: Arşiv)

Şanlıurfa'da kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla 140 ekip, 450 personelin katılımıyla şehir merkezinin farklı bölgelerinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli yakalandı.

Sorgulaması yapılan 938 araçtan 11'nin sürücüsüne toplam 87 bin 243 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



#Şanlıurfa
#İl Emniyet Müdürlüğü
#şüpheli
#uygulama
1 saat önce
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