Şanlıurfa'da 140 ekip 450 personelle uygulama: 32 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde birçok deprem konutu teslime hazır hale geldi. Deprem bölgesini bir an önce kalkındırma çalışmaları hızla devam ederken, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesindeki depremzedeler için yapılan Atatürk Barajı manzaralı konutların mart ayında teslim edilmesi hedefleniyor.