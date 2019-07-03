Gündem Sarar çiftinin evindeki soygunun şüphelileri Bulgaristandan iade edildi
EDİRNE

Sarar çiftinin evindeki soygunun şüphelileri Bulgaristan'dan iade edildi

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı Eskişehir'deki evlerinde darbedip çelik kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan'da yakalanan 6 şüpheli, Türkiye'ye getirildi.

Haber Merkezi AA
Şüpheliler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne ve Eskişehir emniyet müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Şüpheliler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne ve Eskişehir emniyet müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ı Eskişehir'deki evlerinde darbettikleri ve evdeki çelik kasadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla Bulgaristan'da gözaltına alınan 6 zanlı, Türkiye'ye iade edildi.

  • İçişleri Bakanlığı ve Türk İnterpolünün devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra Bulgaristan'da yakalanan 4'ü kadın 6 şüphelinin, iade işlemleri tamamlandı. Lubimets (Habibçeova) kentinde tutuklu bulunan zanlılar, Bulgaristan polisince Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne ve Eskişehir emniyet müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir'e götürüldü.

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar, mayıs ayında, Eskişehir'deki evlerinde darbedilmiş ve çelik kasalarından soygun gerçekleştirilmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden, evde daha önce hizmetçi olacak çalışan Moldova uyruklu kadın tutuklanmış, araç kiralama işi yapan diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

  • İçişleri Bakanlığı ve Türk İnterpolünün devreye girmesiyle olaydan kısa süre sonra şüpheliler, Bulgaristan'da düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

Zanlılar, geçen ay Bulgaristan Hasköy Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmış ve suçlamaları reddetmişti.

Mahkeme, Türkiye'nin iade isteğine ilişkin bazı eksik belgelerin tamamlanmasını beklemek amacıyla duruşmayı ertelemişti.

Ünlü iş adamı ile eşi rehin alınarak evi soyuldu
GÜNDEM
Ünlü iş adamı ile eşi rehin alınarak evi soyuldu

Darp edildikten sonra soyulan Sarar çiftinden ilk açıklama
GÜNDEM
Darp edildikten sonra soyulan Sarar çiftinden ilk açıklama

Sarar Ailesi olayında yeni gelişme: Ailenin çalışanları gözaltında
GÜNDEM
Sarar Ailesi olayında yeni gelişme: Ailenin çalışanları gözaltında

Türkiyeye iade edildiler

Türkiye'ye iade edildiler

​Ünlü iş adamı ve eşine dehşeti yaşatmışlardı.
15 Temmuzda S-400 olsaydı...

15 Temmuz'da S-400 olsaydı...

Uzmanlar, o gece her şeyin farklı yaşanabileceği görüşünü paylaştı.
19 gün sonra acı haber

19 gün sonra
acı haber

Munzur Çayı'na düşerek kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.
Yalan bombardımanı

Yalan bombardımanı

Sosyal medya '2 Temmuz' krizinde yine sınıfta kaldı.
Teröristin bağışı reddedildi

Teröristin bağışı reddedildi

​Christchurch'te iki ayrı camide 51 kişi katletmişti.
Enflasyon düşüyor

Enflasyon düşüyor

Memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu.
13 kurşunla öldürdü polisi bekledi

13 kurşunla öldürdü polisi bekledi

Yaşanan trafik yoğunluğunun nedeni cinayet çıktı.
Ameliyat esnasında yakalandılar

Ameliyat esnasında yakalandılar

Esenyurt'ta özel bir hastaneye operasyon düzenlendi.
Son yılların en<br>büyük operasyonu

Son yılların en
büyük operasyonu

Lice'de 5 milyondan fazla hint keneviri ele geçirildi.
Türkiye <br>Sevakin'de kalacak

Türkiye
Sevakin'de kalacak

​Sudan'da Beşir hükümetinin devrilmesiyle birlikte kiralanan adanın akibeti merak konusu olmuştu.

4 derece<br>daha artacak

4 derece
daha artacak

​​Yurt genelinde sıcak hava hakim olacak.
​Hedefleri belli oldu

​Hedefleri belli oldu

​Hafter'i sahaya sürenlerin gözü ülke açıklarındaki petrol ve gazda.
BM'den<br>PKK skandalı

BM'den
PKK skandalı

Cenevre Ofisi, teröristlerle gizli anlaşma imzaladı.
Dünyada<br> sıcak saatler

Dünyada
sıcak saatler

​Washington, Moskova ve Brüksel'de acil toplantılar.
Esrarengiz diplomaside denizaltı detayı!

Esrarengiz diplomaside denizaltı detayı!

Denizaltı kazası çok önemli soru işaretleri barındırıyor.
Etiyopyalılar sokaklarda

Etiyopyalılar sokaklarda

İsrail işgal polisi, Etiyopyalı bir genci öldürmüştü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.